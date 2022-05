Krajčí chodí na rokovania k nemocniciam na premiérovu žiadosť

Bratislava 11. mája (TASR) - Exminister zdravotníctva a poslanec parlamentu Marek Krajčí poprel, že by bol poradcom ministra financií Igora Matoviča. Svoju účasť na rokovaniach o nemocniciach na úrade vlády vysvetlil žiadosťou premiéra Eduarda Hegera (všetci OĽANO). Zúčastňuje sa ich ako tímlíder OĽANO pre zdravotníctvo, ktorý napísal zdravotnícky program hnutia a pripravoval Plán obnovy a odolnosti.



"Rozhodnutie, ktoré nemocnice sa majú z plánu obnovy stavať, robí pán premiér na základe informácií, ktoré dostáva od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, Zdravotníckej implementačnej agentúry a Národnej implementačnej a koordinačnej autority v prítomnosti ministra zdravotníctva," uviedol Krajčí pre TASR s tým, že to nikto nebrzdí.



Rezort pod Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) podľa jeho podozrenia zámerne nepripravoval pre plán obnovy projekty pre koncové nemocnice, hoci súkromné nemocnice mali dostatočné informácie a pripravovali sa. "Svedčí o tom napríklad aj uznesenie Banskobystrického kraja v minulom roku v prospech stavby novej nemocnice Penty v Rimavskej Sobote," priblížil Krajčí.



Implementácia plánu obnovy na MZ podľa neho výrazne zaostávala napriek tomu, že rezort bol pôvodne jedným z najlepšie pripravených. Krajčí skonštatoval, že napriek veľkej strate času je postavenie nemocníc do konca roka 2026 reálne.



O tom, že pri výbere nemocníc, ktoré sa postavia za peniaze z plánu obnovy, má slovo aj Krajčí, hovorila v nedávnom rozhovore pre Denník N Martina Antošová, ktorá pripravuje výstavbu nemocnice v Martine. Podľa nej radí ministrovi financií a lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi. Ten Lengvarského kritizuje za plán obnovy a myslí si, že je zrelý na výmenu. Šéf rezortu potvrdil, že odchod nechystá.