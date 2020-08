Krajčí: Do 1. septembra nebudeme prehodnocovať menej rizikové krajiny

Bratislava 13. augusta (TASR) - Konzílium odborníkov nebude do 1. septembra prehodnocovať zoznam menej rizikových krajín, Slovákom však odporúča necestovať do zahraničia, obzvlášť ak majú maloleté deti. Zoznam menej rizikových krajín a regiónov sa od septembra bude aktualizovať každé dva týždne. Po štvrtkovom stretnutí konzília epidemiológov na Úrade vlády SR o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).





Rodičia budú pred nástupom detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie



Rodičia budú pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň podpíšu vyhlásenie o bezinfekčnosti. Po štvrtkovom zasadnutí konzília epidemiológov na Úrade vlády SR to avizovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu Elena Prokopová.



Rúška budú dva týždne povinné pre 2. stupeň a stredné školy



Prvé dva týždne od začatia sa školského roku bude nosenie rúšok povinné pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach. Ostatní žiaci ich budú mať povinné iba v spoločných priestoroch. Po štvrtkovom zasadnutí konzília epidemiológov na Úrade vlády SR o tom informovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR na pediatriu Elena Prokopová.