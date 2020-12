Krajčí: Do nastaveného procesu boja s COVID-19 sa politicky zasiahlo

Bratislava 12. decembra (TASR) – Do dobre nastaveného boja s pandémiou nového koronavírusu, ktoré Slovensko malo, sa začalo politicky zasahovať. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Ľudí vyzval na zodpovednosť, keďže sa situácia výrazne zhoršila z týždňa na týždeň. Zdôraznil, že to, či dôjde k zákazu vychádzania, musí schváliť vláda.



"Aj odborníci naliehali na to, že keď sme realizovali veľmi úspešnú intervenciu, ktorú sme tu mali, kde sa za sedem dní dokázalo z dôvodu karanténnych opatrení a testovania znížiť intenzitu ochorenia o 60 percent, tak tam sme mali ďalej pokračovať. Bola to veľmi úspešná intervencia, len okamžite sa začalo spúšťať, aby sa otvorili školy, reštaurácie. Začalo sa, žiaľ, politicky zasahovať do dobre nastaveného procesu, ktorý keby ešte pokračoval ďalej, tak by sme mohli mať zarobené na to, že by sme teraz nemuseli mať také prísne opatrenia," uviedol.



Zopakoval, že každý deň na Slovensku zomiera veľa pacientov z dôvodu socializácie. Tvrdí, že keby sa všetci správali zodpovedne, tak by mnohé opatrenia mohli byť voľnejšie. Časť populácie však nedodržiava nariadenia a zvyšní občania na to podľa ministra doplácajú.



Opozičný poslanec Richard Takáč (Smer-SD) komentoval, že premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal prestať riadiť situáciu. Ľudia sú podľa jeho slov zúfalí, pretože nevedia, čo ich čaká. Vláde vyčíta komunikáciu. Odmieta, že opozícia nesie čiastočnú zodpovednosť za nepriaznivú situáciu. Zdôraznil, že podporujú zákony na pomoc občanom. Podľa jeho slov je potrebné začať počúvať odborníkov.



Krajčí s ním súhlasí. Ideálne by podľa ministra bolo, keby odporúčania odborníkov sprevádzalo aj politické rozhodnutie a boj s novým koronavírusom by tak bol spoločným dielom. Predseda vlády podľa šéfa rezortu zdravotníctva podporuje svojich ministrov v tomto boji.



Takáč si myslí, že ľudia potrebujú vidieť svetielko na konci tunela. Podľa jeho slov cez leto vláda "zaspala". Testovanie cez hranice sa malo podľa opozičného poslanca v čase dovoleniek zachovať. Doplnil tiež, že po tom, ako v Smere-SD videli, ako sa zaobstarávali antigénové testy, sa nechceli podieľať na "takýchto veciach".



Krajčí povedal, že v rámci nákupu antigénových testov bol rezort zdravotníctva plne súčinný ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Zákazka sa podľa jeho slov dala realizovať. "Všetkých nás zarazilo, že testy budú až 7. januára," reagoval.



Dodal, že keby chceli zabezpečiť výnimku zo zákazu vychádzania, museli by mať test pre každého občana SR. Ministra mrzí, že k zákazu vychádzania by malo dôjsť práve cez Vianoce. Zdôraznil však, že treba chrániť starších. Občanov vyzval, aby sa pri stretnutiach s rizikovými skupinami chránili.