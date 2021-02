Krajčí: Február začíname vo vysokom očkovacom tempe

Trenčín 6. februára (TASR) – Február sa na Slovensku začal vo vysokom očkovacom tempe, budúci týždeň je v pláne zaočkovať 75.000 ľudí. Po sobotňajšej návšteve vakcinačného centra v Trenčíne to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Doplnil, že v piatok (5. 2.) už na Slovensku minuli všetky dávky vakcín, ktoré prišli do krajiny počas decembra a januára.



"Vzhľadom na vysokú premorenosť populácie novým infekčnejším variantom koronavírusu musíme zmeniť aj očkovaciu stratégiu. Tento variant je nebezpečnejší najmä pre strednú vekovú kategóriu, takisto vie vyvolať klinické prípady a symptómy infekcií aj u detí. Preto sme sa rozhodli, že priorizujeme učiteľov a ďalší týždeň by sme chceli očkovať tých, ktorí začínajú učiť naše deti," uviedol Krajčí.



Fakultná nemocnica Trenčín v spolupráci s mestom pripravila na sobotu jednorazovú akciu s cieľom zaočkovať čo najväčší počet osôb v Trenčianskom kraji vo veku nad 75 rokov. Očkujú ľudí, ktorí sa prihlásili cez formulár prostredníctvom webovej stránky www.korona.gov.sk. Riaditeľ nemocnice Tomáš Janík priblížil, že vo vakcinačnom centre v mestskej športovej hale je desať očkovacích miest. Pracuje v nich vyše 70 zdravotníkov z fakultnej nemocnice. "V sobotu k 12.00 h bolo podaných už vyše 670 vakcín," načrtol Janík.



Minister zdravotníctva uviedol, že takýto očkovací model je podľa neho funkčný a funguje aj v iných krajinách. "Slovensko je pripravené na takúto možnosť, no potrebujeme mať dostatok vakcín, aby sme tento spôsob vakcinácie mohli realizovať a bol efektívny a dobrý," dodal.



Pozrite si záznam z tlačovej konferencie: