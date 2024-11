Krajčí hovorí o chybách rezortu zdravotníctva v rokovaní z odborármi

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR robí chyby pri rokovaniach s Lekárskym odborovým združením. Poukázal na to na utorkovej tlačovej konferencii exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Kritizuje, že na rokovaniach neboli zástupcovia rezortu financií. Člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Peter Stachura (KDH) zase pripomenul, že výbor v utorok napokon nerokoval o dôležitom zákone, ktorý sa týka ambulancií špecialistov. Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo považuje Stachura za "veľmi napätý".



"Ministerstvo zdravotníctva musí v tejto situácii rýchlo konať, hlavne odborne konať. To, čo sa dialo aj v posledných dňoch, žiaľ, o tom nesvedčí. Robí zbytočné chyby pri rokovaní so zástupcami lekárov. Pred dvoma rokmi sme tu mali podobnú situáciu, z ktorej sa bolo treba poučiť. Teraz nerozumieme, prečo na kľúčové rokovanie, ktoré sa týkalo zmlúv medzi poisťovňami a nemocnicami, neprizvalo aj ministerstvo financií," povedal Krajčí. Analytici z ministerstva financií podľa neho už dlhodobo upozorňujú na zlé financovanie štátnych nemocníc zo strany poisťovní.



Krajčí takisto upozornil na reformu, ktorá má zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie pri vybraných typoch diagnóz. Podľa poslanca mala byť spustená začiatkom tohto roka, no vláda ju odložila o ďalší rok. "Stále nepoznáme ani tú 'updatovanú' vyhlášku, ktorá má od budúceho roka platiť. Ako sa môže potom sektor pripraviť, keď ju nemáme stále ani v medzirezortnom pripomienkovom konaní?" pýtal sa poslanec. Obáva sa, že vyhláška, kde bolo zaradených 700 diagnóz, bude redukovaná. Na spustenie reformy treba podľa neho rokovať s ministerstvom financií. Kritizoval aj enormný nárast poplatkov v ambulanciách.



Stachura skritizoval, že na výbore neprerokovali novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej sa má minimálna sieť ambulancií špecialistov určiť podľa nových pravidiel. Stachura ju označil za "zákon roka", ktorý aspoň čiastočne prichádza so systémovými zmenami. O návrhu sa má rokovať na výbore až o týždeň. Poslanec za KDH si myslí, že koalícia nepripravila zákon kvalitne a potrebuje ešte čas na úpravy. KDH navrhuje k novele štyri pozmeňujúce návrhy. Hnutie nesúhlasí, aby sa ambulancie anestéziológov zriaďovali mimo nemocníc. "Predoperačné vyšetrenie by sa malo robiť tam, kde sa bude robiť aj výkon, a nastaviť sa to dá bez problémov," skonštatoval. Navrhuje tiež, aby sa ľudia s Parkinsonovou chorobu vedeli ľahšie dostať na kúpeľnú liečbu preradením z kategórie B do kategórie A. Z novely chcú takisto vypustiť ustanovenie o tzv. manažmente chronických ochorení od poisťovní, pretože je podľa KDH napísané chaoticky. Posledný pozmeňujúci návrh sa týka psychológov a logopédov, Stachura upozornil, že po zmene zákona im hrozí pokles platov.



Stachura očakáva, že tak ako v tomto roku, aj v budúcom si rozpočet pre zdravotníctvo vypýta zvýšenie o 300 miliónov eur. "Predpokladáme, že takmer 300 miliónov eur bude na konci budúceho roka chýbať, a toto môže byť sekera, ktorá bude musieť byť nejakým spôsobom dorovnaná," skonštatoval s tým, že zvýšenie bude "zožierať" vyššia DPH, vyššia inflácia, väčšie nároky na mzdy či starnutie populácie alebo ďalšie inovatívne lieky.