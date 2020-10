Krajčí hovorí o stabilnej situácii v nemocniciach na Orave

Bratislava/Trstená 24. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) verí, že s nasadením a spolupatričnosťou, akú videl počas pilotného plošného testovania na Orave a v Bardejove, pandémiu nového koronavírusu na Slovensku zvládneme. Uviedol to na sobotňajšej tlačovej konferencii. Zároveň apeloval na občanov, ktorí mali negatívne výsledky testu, aby sa naďalej správali opatrne a zodpovedne.



"Chcem vyjadriť nádej, že túto pandémiu, ktorá nás na Slovensku zasiahla naozaj veľmi vážne, pri takomto nasadení a spolupatričnosti, akú som aj dnes videl, zvládneme," skonštatoval Krajčí. Verí, že ak vydržíme najbližšie dva alebo tri týždne, krivku sa podarí zlomiť a dostaneme sa do oveľa lepších čísel a že následne sa budú môcť niektoré opatrenia postupne uvoľňovať.



Pripomenul dôležitosť dodržiavania opatrení naďalej, a to aj v prípade negatívneho testu. Neodporúča skladať rúška, ľudia by sa mali správať tak, akoby boli potenciálne nebezpeční. "Potrebujeme vydržať v takomto nastavení ďalšie týždne, práve preto bude aj ďalšie pretestovanie o týždeň," poznamenal.



Situáciu v nemocniciach na Orave a v Bardejove, kde už druhý deň prebieha pilotné testovanie na ochorenie COVID-19, označil za dobrú, pokojnú a stabilizovanú. Ich vyťaženosť je zhruba na 50 percentách. Nevylúčil však, že tieto kapacity budú po skončení sa "lockdownu" plné. Pozitívne však hodnotí spoluprácu v regióne s nemocnicami v Ružomberku a Martine. Do ružomberskej nemocnice by sa mali podľa neho prekladať pacienti, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, do Martina najťažšie prípady s pridruženými zdravotnými problémami.



Šéf rezortu zdravotníctva zároveň znova poďakoval všetkým, ktorí sa na pilotnom testovaní podieľajú, aj tým, ktorí sa prišli dať otestovať. Verí tiež, že armáda a Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR majú dobre spočítané, koľko zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok treba pri testovaní zabezpečiť.