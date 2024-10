Krajčí: K. Šaško zavádzal, vláda chce znížiť koeficienty zdravotníkov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornil, že vláda chce znížiť koeficienty tisíckam zdravotníkov na Slovensku. Poukázal pritom na materiál, ktorý kabinet schválil na stredajšom rokovaní. Šéf rezortu Kamil Šaško (Hlas-SD) tak podľa Krajčího slov zavádzal, že pre všetkých zdravotníkov okrem lekárov budú nasledujúce dva roky platiť rovnaké podmienky rastu platov ako pred konsolidáciou.



Krajčí priblížil, že podľa materiálu sa znížia koeficienty lekárom a zubárom, farmaceutom, fyzioterapeutom, verejným zdravotníkom, zdravotným laborantom, rádiologickým technikom, zdravotníckym záchranárom špecialistom, farmaceutickým laborantom, logopédom, psychológom, liečebným pedagógom, fyzikom a laboratórnym diagnostikom. "Práve im sa má na ďalšie dva roky zmraziť ich valorizácia približne o tri percentá smerom dole, čo by znamenalo mierny posun, ale ich valorizácia bude takisto zmrazená ako v prípade lekárov," poznamenal Krajčí.



Keďže sa zmena dotkne všetkých zdravotníkov, balík 100 miliónov eur, ktorý minister dohodol navyše na platy zdravotníkov, podľa poslanca stačiť nebude. "Došlo k určitej úprave, a teda 100 miliónov eur, ktoré dostal od ministra Kamenického, určite prekročí, a to, čím rukoval, že je to konečná suma, ktorou sa nedá hýbať, tak takisto nehovoril pravdu," skonštatoval Krajčí.



Hnutie Slovensko podľa jeho slov trvá na tom, aby vláda vrátila koeficienty na pôvodnú, sľubovanú úroveň a zároveň začala plniť podmienky memoranda z roku 2022. Aktuálna situácia je podľa Krajčího hrou "kto z koho", je však presvedčený, že lekári neustúpia. "Preto možno budeme mať ďalšiu demisiu ministra zdravotníctva. Ja nepredpokladám, že v tejto situácii, keď si bude minister tvrdošijne stáť za svojím, sa niekde pohneme," dodal. Veľkým krokom by podľa neho bol aj návrat lokality na výstavbu novej koncovej nemocnice na Slovensku na bratislavské Rázsochy.



Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku v utorok (29. 10.) začalo podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s Lekárskym odborovým združením podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Minister zdravotníctva Šaško potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody.