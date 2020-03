Krajčí: Lekárovi z gynekológie na UNB v Ružinove potvrdili koronavírus

Bratislava 22. marca (TASR) - Na gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v bratislavskom Ružinove ordinoval gynekológ nakazený novým koronavírusom. Na brífingu v nedeľu večer to potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). "Nemocnica prijala prísne epidemiologické opatrenia a všetky akútne zákroky z kliniky presunuli do nemocníc na Antolskej ulici v Petržalke a na Kramároch," uviedol Krajčí.



Lekár bol v kontakte s ďalšími šiestimi zdravotníckymi pracovníkmi u ktorých podľa Krajčího automaticky pristupujú ku karanténnym opatreniam a testovaniu.



Doplnil, že dvaja "nezodpovední lekári" kliniky sa vrátili z lyžovačky v Taliansku, mali príznaky akútneho respiračného ochorenia a pracovali na klinike bez ochranných pomôcok. Výsledky ich testov na koronavírus budú známe okolo 20.00 h večer. "Všetci pevne veríme, že budú negatívne," povedal Krajčí. Ministerstvo bude verejnosť informovať. Ak by boli výsledky zamestnancov pozitívne, podľa neho bude treba dať do karantény veľmi veľké množstvo zdravotníckeho personálu z ružinovskej kliniky.



Hovorkyňa UNB Eva Kliská doplnila, že nemocnica dezinfikovala kontaminované priestory a v súčasnosti realizujú epidemiologické šetrenie a definovanie všetkých kontaktov ľudí s podozrením na ochorenie COVID-19.