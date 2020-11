Krajčí: SR má zakontrahovaných 2,44 milióna vakcín proti COVID-19

Bratislava 11. novembra (TASR) – Slovensko má zakontrahovaných 2,44 milióna dávok vakcín proti novému koronavírusu. V stredu to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zdôraznil, že vakcíny budú zadarmo, bez doplatkov, nebudú povinné a na dobrovoľnej báze.



Poukázal na to, že vakcína, ktorú ohlásil koncern Pfizer, má úspešné klinické testovanie za sebou, s 90-percentnou účinnosťou. Slovensko má vakcínu vyjednanú cez Európsku úniu. "Hneď, ako vakcína bude k dispozícii v Európskej únii, tak aj Slovensko spolu s ostatnými krajinami dostane alikvotnú čiastku tak, ako je to dohodnuté v prerozdeľovacom mechanizme. Chcem ubezpečiť občanov Slovenska, že SR má takto zakontrahovaných viac ako 17 miliónov vakcín od šiestich rôznych výrobcov," komentoval.







Krajčí tiež uviedol, že podľa toho, ako budú jednotlivé vakcíny k dispozícii, tak bude môcť Slovensko čerpať alikvotné čiastky. Pokiaľ ich už nebude potrebovať, tak ich bude dávať do tzv. bazáru. Vysvetlil, že každá krajina má zakontrahovaných viac dávok, ako potrebuje. Keď sa rozhodne, že ich nepotrebuje, môže si ich iná krajina z tohto miesta prevziať. To, ako sa bude očkovanie realizovať, je podľa šéfa rezortu súčasťou pandemického plánu.



Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) uviedol, že v súčasnosti je viac ako 150 kandidátskych vakcín vo fáze predklinického posudzovania a takmer 50 vakcín vo fáze klinického skúšania. "Desať z nich je už v tretej – poslednej fáze klinického skúšania. Tejto fázy sa zúčastňuje aspoň 30.000 dobrovoľníkov a po jej vyhodnotení môže dôjsť k registrácii vakcíny," uviedol na sociálnej sieti.







"Veľkou témou týchto dní" sú podľa štátneho ústavu výsledky klinických skúšaní vakcíny s obsahom mRNA. Hoci výsledky z klinických skúšaní znamenajú veľký posun, musia ich nezávisle zhodnotiť. V EÚ takéto hodnotenie vykonáva Európska lieková agentúra (EMA), ktorá už posudzuje údaje k tejto vakcíne z predklinickej fázy a údaje o jej farmaceutickej kvalite.



Európska komisia (EK) schválila v stredu v poradí už štvrtú zmluvu o nákupe vakcín proti ochoreniu COVID-19. Najnovšia zmluva s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer stanovuje počiatočný nákup 200 miliónov dávok vakcín v mene všetkých členských štátov EÚ a tiež možnosť požiadať o dodanie ďalších 100 miliónov dávok.