Krajčí: Mobilné odberné miesta budú v každom krajskom meste

Bratislava 3. septembra (TASR) – Mobilné odberové miesta (MOM) pribudnú čoskoro v každom krajskom meste, počas tohto týždňa by malo byť takéto miesto otvorené v Trenčíne. Vo štvrtok to počas tlačovej konferencie uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Na prvom MOM v Bratislave podľa ministra zdravotníctva dokážu vyšetriť denne viac ako 500 ľudí. "Ministerstvo zdravotníctva reaguje na situáciu, pretože počet ľudí infikovaných na ochorenie COVID-19 rastie," povedal Krajčí. MOM pribudlo v areáli štadióna bývalého bratislavského Interu.



Testovať sa tu môžu tí, ktorí prídu peši či autom len s platným COVID passom. Na jeho získanie je potrebná registrácia cez elektronický formulár. MOM bude k dispozícii sedem dní v týždni, pracovať sa tu bude v dvoch zmenách.







Krajčí uviedol, že v Bratislave majú napríklad počas štvrtka na MOM objednaných vyše 240 ľudí, v nasledujúcich dňoch ide už o nižšie počty. "Zatiaľ máme v Bratislave dostatočné kapacity na to, aby ľudia, ktorí budú objednaní na toto vyšetrenie, mohli dostať termín v podstate hneď obratom, možno aj na ďalší deň," poznamenal minister zdravotníctva. V súčasnosti podľa neho nie je potrebné dopĺňať ďalších zamestnancov.