Krajčí: Na očkovanie sa prihlásilo viac ako 16.000 učiteľov

Žilina 13. februára (TASR) - Záujem o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 prejavilo do sobotného predpoludnia viac ako 16.000 učiteľov. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po otvorení veľkokapacitného očkovacieho centra v Žiline, kde začali očkovať pedagógov.



"Ide o pilotný projekt veľkokapacitného očkovacieho centra, kde Žilinský samosprávny kraj spoločne s mestom za pomoci ambulantných lekárov začali dnes očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca našich učiteľov," povedal Krajčí.



Minister zároveň vyzdvihol, že kraj s mestom a lekármi dokázali očkovacie centrum vytvoriť vo veľmi rýchlom čase po tom, ako zdravotníci zistili, že na území Slovenska je vo veľkom zastúpená britská mutácia nového koronavírusu, ktorá sa intenzívne šíri práve medzi populáciou ľudí v strednom veku a aj detí. "Vzdelávanie detí, hoci je pandemická situácia extrémne náročná, je jednou z priorít štátu," podčiarkol Krajčí.



Napriek tomu, že sa učitelia mohli na očkovanie prihlásiť len 11. februára večer, do tejto chvíle sa podľa neho prihlásilo viac ako 16.000 pedagógov vo všetkých očkovacích centrách, ktoré na tento účel rezort operatívne vytvoril. Učitelia, ktorí majú viac ako 55 rokov, dostanú vakcínu od spoločnosti Moderna, eventuálne Pfizer. "Od spoločnosti AstraZeneca máme naskladnených 21.800 vakcín, ďalšia dávka bola v karanténe, avšak nám bude uvoľnená. Dobrá správa je, že budeme môcť využiť takéto isté množstvo aj budúci týždeň," ozrejmil ďalej šéf rezortu zdravotníctva. Zaočkovať by sa malo približne 40.000 učiteľov.



ŽSK bol jedným z prvých krajov, kde sa začali vytvárať aj testovacie jednotky, pripomenula predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (OĽANO). Okrem Žiliny sa podľa nej učitelia v sobotu očkujú aj v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. "Som presvedčená o tom, že bez trojuholníka vzájomnej spolupráce, výsledky nebudú dobré," ozrejmila.



Vo vakcinačnom centre v Žiline by malo vakcínu v sobotu dostať 570 učiteľov nahlásených do systému. Snahou centra je, aby tam očkovali minimálne 1000 ľudí denne.



Rezort zdravotníctva predpokladá, že možno už od marca by mal štát mať k dispozícii viac vakcín, ako tomu bolo doposiaľ, a to najmä od spoločnosti AstraZeneca, čo ešte nemá potvrdené. "Vláda pracuje aj na doobjednaní ďalších vakcín. Chceme mať pripravený kvalitný plán, ako čo najrýchlejšie očkovať populáciu na Slovensku," skonštatoval Krajčí. Štát má v prípade dostatku vakcín v pláne otvoriť podobné veľkokapacitné centrá v každom krajskom meste. Štát naďalej pracuje aj na zabezpečení vakcíny Sputnik.