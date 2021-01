Krajčí nevidí dôvod na poľnú nemocnicu,problémom je personál,nie lôžka

Bratislava 11. januára (TASR) - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v súčasnosti nepovažuje v súvislosti s novým koronavírusom za potrebné zriadenie poľnej nemocnice. "Treba si uvedomiť, že my nemáme problém s nedostatkom lôžok alebo technicko-materiálneho vybavenia, my máme problém s personálom," uviedol.



Minister si myslí, že aj keby nám prišli pomôcť zdravotníci zo zahraničia, vedeli by ich uplatniť aj priamo v nemocniciach. Ako poznamenal, napríklad galantská nemocnica má takmer 300 kyslíkových lôžok, no momentálne ich vie poskytnúť len okolo 100. "Aj keby sme mali viac personálu, máme dostatok akútnych lôžok, kde by sme vedeli oveľa viac navýšiť kapacity, o ktorých v súčasnosti hovoríme, bez toho, aby sme potrebovali stavať nejakú poľnú nemocnicu," dodal.



Poľnú nemocnicu majú k dispozícii napríklad Ozbrojené sily (OS) SR. Je však zameraná prioritne na poskytnutie pomoci pri bojových zraneniach. Vojaci rovnako upozornili na chýbajúci personál, keďže vojenskí lekári pomáhajú v nemocniciach.



"Z pohľadu OS SR sa javí racionálnejšie riešenie rozširovanie nemocníc pre pacientov s ochorením COVID-19 reprofilizáciou lôžok, využívanie vhodných objektov v blízkosti nemocníc na vytváranie nových lôžok a posilnenie vyťažených nemocníc zdravotníckym personálom," skonštatovali. Vycvičili tiež krízových sanitárov, ktorí už pomáhajú zdravotnému personálu v preťažených nemocniciach.