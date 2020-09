Krajčí nevylučuje vyvodenie personálnej zodpovednosti v NCZI

Bratislava 18. septembra (TASR) - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) nevylučuje odchod generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Petra Bielika v súvislosti s únikom osobných údajov o ľuďoch testovaných na ochorenie COVID-19, ktoré získali etickí hekeri. Pripustil to v piatok pre médiá.



"Priznám sa, že nevylučujem žiadnu možnosť. Počkám si na došetrenie celej situácie. Takéto veci sa naozaj nemôžu stávať, aj napriek tomu, že sme v krízovej situácii, veľa vecí sa robilo s tým najlepším úmyslom vo veľkej rýchlosti, ale toto je naozaj niečo, čo sa stávať nemôže," povedal.







Únik osobných údajov iným smerom ako k etickým hekerom sa podľa jeho slov zatiaľ nepotvrdil. Ozrejmil, že pre incident podalo NCZI podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý situáciu prešetruje. Rovnako na Národný bezpečnostný úrad, ktorý robí audit. Súhlasí, že aj získanie dát etickými hekermi je závažný únik. "Ak autority povedia, že došlo k zanedbaniu povinnosti, tak to bude vážne," doplnil. Zároveň zdôraznil, že nešlo o dáta súvisiace s elektronickými zdravotníctvom, teda ereceptami či evyšetreniami, ktoré neboli ohrozené.



Slovenská bezpečnostná IT spoločnosť Nethemba upozornila vo štvrtok (17. 9.) na kritickú zraniteľnosť v aplikácii Moje ezdravie, na základe ktorej získala osobné informácie o viac ako 130.000 pacientoch, ktorí boli v SR testovaní na ochorenie COVID-19. Okrem iného získala ich rodné čísla aj výsledky testov. Podľa firmy umožnila chyba získať informácie o všetkých viac ako 390.000 pacientoch v databáze. Problém nahlásila vládnej kyberbezpečnostnej jednotke CSIRT.sk.