Krajčí: Liek na cystickú fibrózu by mohol byť dostupný aj na Slovensku

Bratislava 11. júna (TASR) - Inovatívny liek na cystickú fibrózu by mohol byť dostupný aj pre slovenských pacientov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) podpíše rozhodnutie o kategorizácii lieku s podmienenou úhradou. Uviedol to po štvrtkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a zástupcami Klubu cystickej fibrózy v Prezidentskom paláci v Bratislave.



Prezidentka i minister deklarovali záujem, aby bol inovatívny liek dostupný aj na Slovensku. "Liek je výnimočný v tom, že na rozdiel od doterajšej liečby pacientom na cystickú fibrózu nepomáha iba v riešení symptómov ochorenia, ale pomáha so samotnými príčinami," uviedla prezidentka.







Minister vysvetlil, že liek Orkambi je na trhu už od roku 2016, problémom je však cena. Náklady jedného pacienta vysoko prevyšujú možnosti zdravotného systému aj veľkých krajín. Pri tomto lieku podľa ministra ide o sumu vyše 152.000 eur na rok. Krajiny preto pri uvedení lieku na trh vyjednávajú o zľave.



Ak firma prijme návrh po vydaní rozhodnutia, ktoré umožní kategorizovať liek, vytvorí sa podľa Krajčího priestor na dohodu so zdravotnými poisťovňami na poskytnutí výraznejšej zľavy z ceny lieku.



Otec pacienta s cystickou fibrózou a člen Klubu cystickej fibrózy Peter Štepánek pripomenul, že ochorenie nepostihuje intelekt. Prínos liečby je podľa neho radikálny. "Pridáva desiatky rokov kvalitného života a pacienti dostanú možnosť plnohodnotne sa zaradiť do spoločnosti," dodal.



Krajčí ohlásil tiež vznik HPA agentúry na MZ SR, ktorej úlohou bude posudzovať, či je prínos lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktorý deklaruje predajca, skutočný. "Do budúcna bude nezávisle posudzovať vstup každého inovatívneho lieku na Slovensku," doplnil.