Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj Hnutia Slovensko
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič označil postup Krátkeho a Krajčího za zradu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 30. septembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí odchádza z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. V utorok požiada o ukončenie členstva v klube. V parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Oznámil aj svoj odchod z Hnutia Slovensko. Rozhodol sa tak po tom, ako spolu s poslancom Rastislavom Krátkym (Slovensko, Za ľudí, KÚ) podporil vládnu novelu ústavy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.
„Chcem niesť zodpovednosť za to, čo som urobil. Dnes požiadam o ukončenie členstva v klube Slovensko, Za ľudí a KÚ a zároveň dnes požiadam o ukončenie členstva v Hnutí Slovensko. Robím to s veľmi ťažkým srdcom. Ja som mal naše hnutie rád. Považujem ho za autentické a protikorupčné,“ vyhlásil.
Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, ako postupoval pri hlasovaní o novele ústavy v parlamente. Uvedomuje si, že jeho rozhodnutie prišlo na poslednú chvíľu, čo spôsobilo veľké pnutie. Ospravedlnil sa ľuďom, ktorých to šokovalo. Deklaroval, že za hodnotami, ktoré úprava obsahuje, plne stojí. Pripomenul, že od začiatku tlmočil, že keby novelu predložili opoziční kresťanskí demokrati, zahlasoval by za ňu. Bol podľa vlastných slov ochotný počkať na návrh od KDH, no po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) si uvedomil, že šanca na zmenu ústavy v danom znení je zrejme posledná.
Krajčí vysvetlil, že to spôsobilo veľké pnutie v jeho svedomí a nakoniec sa krátko pred hlasovaním rozhodol ústavu podporiť. Lídrovi Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi to podľa jeho slov oznámil v SMS. Argumentoval, že v ich klube sa hlasuje slobodne. Viackrát však zopakoval, že má podiel viny na tom, že rozhodnutie prišlo neskoro. Odmietol tvrdenia, že by ho v rozhodnutí niekto ovplyvnil. „Hlasoval som slobodne, podľa vlastného svedomia, nebol som nikým ovplyvňovaný a chcem vyvrátiť všetky fámy, ktoré sa teraz šíria,“ dodal.
Po skončení v klube chce Krajčí v parlamente pôsobiť ako nezaradený poslanec. Bude sa však snažiť hlasovať v línii s klubom Slovensko, Za ľudí, KÚ. „To je tá politika, ktorej aj verím,“ doplnil. Verí, že keď „sa rany uzdravia“, bude sa môcť vrátiť do klubu späť. Rád by získal opätovne dôveru ľudí, ktorých sklamal. Zároveň avizoval, že sa neplánuje vzdať poslaneckého mandátu, čo mu predtým Matovič odkázal, že by na jeho mieste urobil. Vysvetlil, že do parlamentu sa dostal vďaka hlasom od ľudí, nie vďaka strane. Zdôraznil však, že Matovič ho na vzdanie nevyzýval, ale išlo len o jednu z možností vyvodenia politickej zodpovednosti.
Parlament minulý týždeň schválil vládnu novelu ústavy. Prešla 90 hlasmi. Z opozície ju okrem Krátkeho a Krajčího podporil Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý však svoj postoj už skôr tlmočil, aj viacerí poslanci KDH. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič označil postup Krátkeho a Krajčího za zradu. Vyčítal im, že im svoj postoj oznámili len pár minút pred hlasovaním. Odkázal im, že by sa na ich mieste vzdal poslaneckého mandátu.
