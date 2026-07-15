< sekcia Slovensko
Krajčí: Ohlásenie kúpy akcií Union ZP Dôverou je zlou správou
Krajčí pripomenul, že Dôvera počas predchádzajúcej vlády Roberta Fica (Smer-SD) odkúpila poisťovňu Apollo.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Podpis zmluvy o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera je zlou správou pre pacientov aj segment verejného zdravotného poistenia. Uviedol to poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Hnutie Slovensko).
„Union bol na trhu verejného zdravotného poistenia neustále spájaný s podnikaním Penty, a to značke Achmea a Union nerobilo dobre. Niet lepšieho dôkazu o tom, že pre Haščáka (Jaroslava, zakladateľa investičnej skupiny Penta, pozn. TASR) pri podnikaní v zdravotníctve je vlastniť zdravotnú poisťovňu zlatým vajcom. Nielen pre zisk z verejného zdravotného poistenia, ale najmä pre krížové vlastníctvo, ktoré mu v zdravotníctve dovolil Rudolf Zajac,“ povedal Krajčí. Silná poisťovňa podľa neho optimalizuje zisky v zdravotníckom segmente a posilní postavenie voči štátu pri cenotvorbe a tvorbe zdravotných politík.
Krajčí pripomenul, že Dôvera počas predchádzajúcej vlády Roberta Fica (Smer-SD) odkúpila poisťovňu Apollo. Následkom ohodnotenia kmeňa poisťovne vykonala Dôvera účtovnú operáciu, ktorá vytiahla zo systému verejného zdravotného poistenia viac ako 400 miliónov eur. „Dôvera si totiž pri odkúpení poisťovne ako jediná poisťovňa na trhu ohodnotila kmeň poistencov. Ak to teraz opäť urobí, ďalšie roky si ho bude odpisovať z verejného zdravotného poistenia,“ poznamenal Krajčí. Hnutie Slovensko tvrdí, že keď je Fico a strana Smer-SD pri moci, vplyv skupiny Penta v zdravotníctve vzrastá.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
„Union bol na trhu verejného zdravotného poistenia neustále spájaný s podnikaním Penty, a to značke Achmea a Union nerobilo dobre. Niet lepšieho dôkazu o tom, že pre Haščáka (Jaroslava, zakladateľa investičnej skupiny Penta, pozn. TASR) pri podnikaní v zdravotníctve je vlastniť zdravotnú poisťovňu zlatým vajcom. Nielen pre zisk z verejného zdravotného poistenia, ale najmä pre krížové vlastníctvo, ktoré mu v zdravotníctve dovolil Rudolf Zajac,“ povedal Krajčí. Silná poisťovňa podľa neho optimalizuje zisky v zdravotníckom segmente a posilní postavenie voči štátu pri cenotvorbe a tvorbe zdravotných politík.
Krajčí pripomenul, že Dôvera počas predchádzajúcej vlády Roberta Fica (Smer-SD) odkúpila poisťovňu Apollo. Následkom ohodnotenia kmeňa poisťovne vykonala Dôvera účtovnú operáciu, ktorá vytiahla zo systému verejného zdravotného poistenia viac ako 400 miliónov eur. „Dôvera si totiž pri odkúpení poisťovne ako jediná poisťovňa na trhu ohodnotila kmeň poistencov. Ak to teraz opäť urobí, ďalšie roky si ho bude odpisovať z verejného zdravotného poistenia,“ poznamenal Krajčí. Hnutie Slovensko tvrdí, že keď je Fico a strana Smer-SD pri moci, vplyv skupiny Penta v zdravotníctve vzrastá.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.