Krajčí poďakoval po prvom dni zdravotníkom i dobrovoľníkom

Bratislava 31. októbra (TASR) – Na konci prvého dňa plošného testovania na Slovensku na ochorenie COVID-19 poďakoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) všetkým zdravotníkom a dobrovoľníkom. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Ja som tu bol dnes od skorého rána od 6.00 h a vyskúšal som si, aká je to fuška a drina," povedal šéf rezortu zdravotníctva. Verí, že to stálo za to. "Myslím, že sme všetci radi, že sme mohli takto poslúžiť Slovensku, ľuďom, ktorí tu žijú. Že sme sa mohli zomknúť a priniesť zmenu tej paradigmy bojovania proti pandémii ochorenia COVID-19," uviedol Krajčí. Je presvedčený, že si to ľudia budú dlho pamätať a bude sa o tom ešte veľa rozprávať.



Krajčí sa okrem zdravotníkov a dobrovoľníkov poďakoval aj hasičom a armáde.



S testovaním sa bude pokračovať v nedeľu 1. novembra, a to v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h. Posledný výter by sa mal odoberať o 21.30 h.