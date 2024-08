Krajčí: Pri objednávaní vakcín na COVID-19 sme dali na odborníkov

Bratislava 9. augusta (TASR) - Rezort zdravotníctva sa pri objednávaní vakcín proti ochoreniu COVID-19 riadil odporúčaniami odborníkov so špecializáciou na epidemiológiu, infektológiu či vakcinológiu. Zároveň sledoval informácie o predpokladanom termíne ich registrácie, účinnosti, cenách a kapacitách ich výrobcov. Exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí z hnutia Slovensko to uviedol v reakcii na nedávne zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý okrem iného konštatoval, že väčšina štátov EÚ mala zazmluvnených oveľa viac dávok, ako bolo potrebné.



"Slovensko nenakupovalo vakcíny priamo od výrobcov. Pre celú Európsku úniu podpisovala zmluvy s výrobcami vakcín Európska komisia. Vďaka tomu sme mali vakcíny v rovnakom čase ako všetky ostatné krajiny EÚ. Bolo evidentné, že ak by sme rokovali s výrobcami sami, prvé vakcíny by k nám prišli oveľa neskôr," priblížil Krajčí s tým, že na základe bilaterálnych rokovaní sa nakupovala len vakcína Sputnik V z Ruskej federácie.



Poukázal aj na to, že Slovensko bolo v roku 2020 nepripravené na možnú pandémiu. "Slovensko skutočne nemalo v roku 2020, keď sme prebrali krajinu po ôsmich rokoch vlády Smeru, pripravených odborných pracovníkov v procesoch krízového riadenia," zdôraznil. Krízové riadenie museli podľa Krajčího počas pandémie na ministerstve začať budovať od základov.



NKÚ konštatoval, že obstaranie vakcín proti ochoreniu COVID-19 sa javí ako netransparentné a zmluva uzatvorená centrálne Európskou komisiou bola výhodná iba pre súkromnú firmu. Väčšina štátov Európskej únie mala podľa kontrolórov zazmluvnených oveľa viac dávok, ako bolo potrebné. Úrad upozornil aj na to, že slovenskému ministerstvu zdravotníctva v čase pandémie chýbali postupy, stratégie a nedokázalo dôsledne vyhodnotiť, aké množstvo vakcín treba zabezpečiť, a predimenzovalo ich počet.