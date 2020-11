Krajčí pripustil, že druhé kolo testovania by nemuselo byť celoplošné

Bratislava 2. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) pripustil, že by sa druhé kolo plošného testovania na COVID-19 nemuselo realizovať v regiónoch, kde počas uplynulého víkendu zistili nízky výskyt ochorenia. Zdôraznil potrebu vyhodnotenia všetkých dát. Upozorňuje, že naďalej treba byť opatrný. Nie je zástancom uvoľňovania opatrení. Ak sa aj podarí sploštiť krivku vývoja, ochorenie bude podľa neho ďalej rásť. Po prípadnom uvoľnení opatrení by sa podľa neho neskôr musel vývoj pandémie opäť brzdiť sprísňovaním. Hovorí o potrebe múdreho nastavenia pravidiel.skonštatoval Krajčí. Neverí, že sa so súčasnými opatreniami podarí stlačiť reprodukčné číslo pod jeden. Ak sa však múdro nastavia opatrenia, bude podľa neho možnévoľnejšie opatrenia. Konzílium odborníkov podľa jeho slov pripravilo stanovisko, ktoré predostrú na Ústrednom krízovom štábe. Pripustil, že druhé kolo by sa nemuselo realizovať tam, kde bol zistený nízky výskyt ochorenia, napríklad v Bratislave. Nechcel však nič predikovať. Zdôraznil, že sa musia pozrieť na podrobné získané dáta, teda aj na to, koľko ľudí neprišlo na testovanie v konkrétnych regiónoch. Myslí si, že testovanie na Orave a v Bardejove ukázalo zmysel druhého pretestovania. Dodal, že dve takéto testovania po sebe môžu mať účinnosť jedného PCR testu.Aktuálne je podľa neho v nemocniciach dostatok lôžok, regionálne však môže vznikať väčší nával. Krízová je podľa neho aktuálne situácia najmä na severe Slovenska v okolí najviac postihnutých regiónov. Dodal, že zlá situácia je napríklad v Bojniciach, preto poprosili o pomoc okolité nemocnice. Vysvetlil, že už od prvej vlny fungujes reálnou obsadenosťou lôžok, ktorý majú v aktualizovanej podobe k dispozícii aj krajské operačné strediská. Teda majú informácie, kam môžu pacientov priviezť.poznamenal s tým, že rezort sa snaží situáciu usmerňovať.Zdôraznil, že aj po plošnom testovaní naďalej platí zákaz vychádzania. Nie je podľa neho možné otvoriť stravovacie zariadenia. Naďalej by mali fungovať v režime výdajov jedla. Hromadné podujatia by sa mohli naďalej konať len do počtu šiestich ľudí, aj to s negatívnym testom. Rovnako by to malo platiť pri svätých omšiach.