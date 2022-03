Krajčí: Rezoru zdravotníctva sa nepodarilo pokročiť v oddlžení

Bratislava 28. marca (TASR) - Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR sa nepodarilo za rok výraznejšie pokročiť v nastavenom oddlžení nemocníc ani v plánovanom zlepšení hospodárenia štátnych nemocníc. Kabinetu sa však podarilo počas druhého roku vládnutia presadiť reformu nemocničnej siete, ktorá bola zároveň aj míľnikom na čerpanie financií z plánu obnovy. V hodnotení polčasu vlády to pre TASR uviedol exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí (OĽANO).



"Práce na implementácii reforiem z plánu obnovy sa príchodom nového vedenia ministerstva pribrzdili. Zdravotnícka implementačná agentúra vznikla až na jeseň a v priebehu minulého roka v podstate nezačala pracovať, čo značne ohrozilo prípravu projektov štátnych nemocníc," skonštatoval Krajčí na margo druhého roku vládnutia. Pripomenul tiež, že je sfinalizovaná legislatíva pre liekovú reformu, ako aj dlhodobú starostlivosť a očakáva sa jej predloženie parlamentu v krátkom čase. Rovnako sa pracuje na legislatíve k reforme duševného zdravia. Upozornil tiež, že sa ešte neskončil boj s pandémiou a zdravotníctvo čaká ďalšia skúška v súvislosti s utečencami z Ukrajiny.



Na margo svojho pôsobenia v ministerskom kresle poznamenal, že vláda sa aj napriek najväčšej pandémii za posledných sto rokov pustila do reformy zdravotníctva. "Lebo ak sa do zmien nepustíte v prvom roku vlády, potom ich už sotva dokážete zrealizovať," doplnil. Vymenoval, že počas jeho pôsobenia sa začali pripravovať reformy primárnej sféry, nemocničnej siete, duševného zdravia, dlhodobej starostlivosti a pripravovali sa nové propozície a scenáre na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Začali sa podľa jeho slov realizovať aj zmeny v liekovej politike, ktoré majú za cieľ vstup moderných liekov či ochranu pacientov pred doplatkami.



"Z fondu obnovy a odolnosti sa mi podarilo na naše reformy získať pre rezort zdravotníctva takmer 1,5 miliardy eur, z čoho väčšina v hodnote takmer jednej miliardy eur má byť nasmerovaná do rekonštrukcií a výstavby nových nemocníc. V oblasti ochrany duševného zdravia sme na ministerstve zdravotníctva navrhli koncepciu reformy, zabezpečili 100 miliónov eur na jej financovanie a založil medzirezortnú platformu Rady vlády SR pre duševné zdravie," zhodnotil Krajčí.



Pripomenul, že koncom roka 2020 ako minister tejto vlády riešil aj časovanú bombu od bývalých vlád, keď sa končila ochrana nemocníc pred exekúciami. Na problém reagovala novela zákona. "Zároveň som pripravil mechanizmus oddlženia nemocníc a získal naň 575 miliónov eur. Dohodol som nové pravidlá ich hospodárenia na princípe nového a spravodlivého platobného mechanizmu DRG a centrálny manažment nemocníc tak, aby sme konečne zastavili ich permanentné zadlžovanie," zhrnul Krajčí. Kabinet opustil po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V a po prepuknutí koaličnej krízy v marci 2021.