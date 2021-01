Krajčí diskutoval s lekárskou komorou o riešení aktuálnych problémov

Bratislava 14. januára (TASR) – O aktuálnych témach a riešeniach, ktoré priniesla pandémia nového koronavírusu, ale aj o víziách v rezorte zdravotníctva po skončení krízy hovoril v stredu (13.1.) minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) so zástupcami Slovenskej lekárskej komory (SLK). TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Komora aj so štátnymi tajomníkmi rezortu Janou Ježíkovou a Petrom Stachurom hovorili i o financovaní zdravotníctva, o aktuálnej situácii v nemocniciach či o podmienkach lekárov na ich prácu. "Prácu lekárov si nesmierne vážim o to viac v týchto náročných časoch, sám som lekár a spolu s mojím tímom robíme všetko pre to, aby sa stav slovenského zdravotníctva postupne zlepšoval," povedal Krajčí.



Dodal, že si uvedomujú, v akej vážnej situácii sa aktuálne v súvislosti s ochorením COVID-19 Slovensko nachádza. Ocenil konštruktívny dialóg a s prezidentom SLK Mariánom Kollárom sa rezort dohodol na ďalšej spolupráci.