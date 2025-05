Krajčí: Šaško si musí uvedomiť, že na pacientoch sa šetriť nesmie

Bratislava 26. mája (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) si musí uvedomiť, že na pacientoch sa šetriť nesmie. Vyhlásil to poslanec za opozičné hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Šaško podľa neho vyhlášku k liekovej politike predložil do skráteného pripomienkového konania, lebo sa chcel vyhnúť debate o nej.



„Minister Kamil Šaško si musí uvedomiť, že tých 200 miliónov eur, ktoré sľúbil ministrovi Kamenickému ušetriť na verejnom zdravotnom poistení, sa nedá ušetriť na liekoch a zdraví a životoch ľudí,“ povedal Krajčí.



Poukázal na to, že vláda od augusta zastavila vstup inovatívnych liekov na Slovensko. „Už v minulom roku predchodkyňa Šaška Dolinková podpisovala také nevýhodné zmluvy pre štát, že už v auguste minulého roku museli prestať kategorizovať inovatívne lieky, lebo minula všetky peniaze,“ skonštatoval poslanec s tým, že Dolinková neakceptovala odporúčania Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). Skritizoval aj odvolanie bývalého riaditeľa inštitútu.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško v pondelok ozrejmil, že trvá na potrebe zmien v liekovej politike. Opätovne upozornil, že v aktuálne nastavenom systéme sú stovky miliónov eur využívané neefektívne. Zopakoval, že ministerstvo spolu s odbornými, stavovskými a pacientskymi organizáciami bude rokovať o novej vyhláške k tejto téme s cieľom nájsť systémové riešenie. Šaško zároveň znovu zdôraznil, že vyhláška bude platiť až po nájdení spoločného konsenzu. Návrh vyhlášky, ktorá mala pôvodne platiť od júna, kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti.