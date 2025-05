Krajčí: Šaškovi nič nebráni, aby vyrokoval nižšie ceny liekov

Bratislava 23. mája (TASR) - Premiér s ministrami majú peniaze na to, aby si zvýšili platy či nakúpili nové limuzíny, ale nemajú peniaze na inovatívne lieky pre pacientov. „Ak je minister presvedčený, že jeho predchodkyňa a predchodcovia kupovali lieky draho, nič mu nebráni, aby vyrokoval nižšie ceny, ale nech neznižuje rozpočet na inovatívne lieky,“ uviedol bývalý minister zdravotníctva a poslanec za hnutie Slovensko Marek Krajčí. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), že zmenami za bývalej vlády v roku 2022 sa systém s liekmi zhoršil.



Krajčí tvrdí, že za ich vládnutia presadili liekovú revolúciu, vďaka ktorej sa pacienti dostali k moderným inovatívnym liekom. „Ministrovi Šaškovi už azda vysvetlili, ako prebieha kategorizácia liekov a podpisovanie zmlúv. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorý som založil, dáva odporúčanie, no konečné rozhodnutie o zmluvnej cene lieku a výška zľavy je v rukách ministerstva,“ poznamenal. Krajčí vysvetlil, že ak je zmluvná cena vyššia, ministerstvo ju musí vedieť zdôvodniť. V prípade, že došlo k podpisu zmluvy s nižšou zľavou, je potrebné sa na dôvody pýtať ministrov zdravotníctva, ktorí tieto zmluvy po roku 2022 podpisovali.



„Dúfam, že minister bol od nástupu do úradu informovaný aj o dôvodoch, pre ktoré sú MEA zmluvy (zmluvy o podmienkach úhrady lieku, pozn. TASR) neverejné. Zmluvy s farmaceutickými firmami podpisujú aj iné, ekonomicky silnejšie krajiny. Ak by napríklad Nemecko zistilo, že Slovensko si vyrokovalo väčšiu zľavu, logicky by ju požadovalo tiež,“ skonštatoval opozičný poslanec. Tvrdí, že ak by farmaceutickým firmám hrozilo, že by pre zľavy pre Slovensko prišli o časť zisku, lebo rovnaké zľavy by požadovali aj iné, ekonomicky silnejšie krajiny, tak by na Slovensko so svojimi liekmi neprišli.



Šaško v piatok na tlačovej konferencii poukázal na to, že Slovensko míňa obrovské množstvo financií, nad hranu rozpočtu, no pacient to necíti. Do veľkej miery to podľa jeho slov súvisí so zmenami, platnými od roku 2022. „Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad SR. Nastalo neverejné uzatváranie zmlúv, ktoré spôsobilo, že stámilióny eur sa niekde strácajú a nespĺňajú očakávania pacientov a nesmerujú za nimi,“ ozrejmil.



Minister zároveň ubezpečil, že o návrhu vyhlášky týkajúcej sa podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia sa bude diskutovať na odbornej úrovni. Do momentu, kým sa nenájde odborná zhoda a udržateľné riešenie, vyhláška do platnosti nevstúpi. Zmeny mali pôvodne platiť od júna. Návrh vyhlášky kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti.