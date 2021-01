Krajčí: SR má od spoločnosti Moderna zakontrahovaných milión vakcín

Bratislava 6. januára (TASR) – Slovensko má zakontrahovaných milión dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna. Po schválení vakcíny Európskou komisiou príde prvých 12.000 dávok. Na tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Zdravotníctvo je podľa neho na používanie tejto vakcíny pripravené. „Čo sa týka jej prepravy a manipulácie, ide o jednoduchšie logistické spracovanie. Mrazový reťazec je potrebný do -20 stupňov,“ zdôraznil.



Od štvrtka (7. 1.) by sa malo očkovať proti ochoreniu COVID-19 v už v 51 slovenských nemocniciach. Po vakcinácii zdravotníckych pracovníkov by chcel minister do konca januára zaočkovať aj seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a chronicky chorých vo vysokom veku.



„Pokiaľ by začali fungovať vakcinačné centrá naplno v každom okrese, sme schopní prvou dávkou preočkovať viac ako 3,5 milióna obyvateľov do troch mesiacov,“ zdôraznil s tým, že je potrebné očkovať takým tempom, aby nechýbali vakcíny pri preočkovaní.



Vakcínu od spoločnosti Moderna v stredu odporučila Európska lieková agentúra. Jej používanie v členských krajinách EÚ musí ešte odobriť Európska komisia. Aj vakcína od Moderny podobne ako očkovacia látka od spoločnosti Pfizer/BioNTech, ktorá sa už na Slovensku používa, sa bude podávať osobám vo veku nad 18 rokov v dvoch časovo oddelených dávkach.