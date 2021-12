Krajčí: Nie som vôbec šťastný, ako sa manažuje tretia vlna

Bratislava 10. decembra (TASR) - Uvoľnené opatrenia počas nasledujúcich dní a sviatkov spôsobia, že tretia vlna pandémie ochorenia COVID-19 bude vo veľkej sile pokračovať, a to najmä v nemocniciach. Myslí si to poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). V aktuálnej situácii je podľa neho potrebné zavádzať striktné opatrenia, čo sa nedeje.



"Nie som vôbec šťastný, ako sa manažuje tretia vlna, nepoučili sme sa z predchádzajúcich chýb," vyhlásil Krajčí. Problém vidí v nízkej zaočkovanosti, pričom kritizuje pokles očkovania počas letných mesiacov. "Keď sa pozrieme na krivky z iných krajín, tak všetky krajiny okrem Slovenska očkovali ďaleko lepšie." Problémom je podľa neho tiež neskorý začiatok preočkovávania treťou dávkou. Poukázal pri tom na štúdie, ktoré dokazujú, že vakcína má protektívny efekt tri alebo štyri mesiace a následne ľudia môžu vírus šíriť ďalej.



Pri tak veľkom počte nezaočkovaných sa podľa neho malo začať oveľa skôr so samotestovaním. Považuje za chybu, že sa intenzívnejšie nevyužila možnosť samotestovania vo firmách a školách. Rovnako sa pri tom odvoláva na krajiny, ktoré vďaka samostestovaniu úspešnejšie manažujú tretiu vlnu. Poznamenal, že vďaka samotestom sú pozitívni vychytávaní, rýchlejšie karantenizovaní, neroznášajú ochorenie ďalej a krivka infekčnosti teda nestúpa tak prudko.