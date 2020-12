Krajčí: Vakcína na COVID- 19 čaká už len schválenie liekovej agentúry

Bratislava 10. decembra (TASR) - Len čo budú vakcíny proti novému koronavírusu dodané, začne sa s očkovaním. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) opakovane zdôraznil, že očkovanie bude dobrovoľné. Definitívny termín, kedy sa v krajine začne s očkovaním, je závislý od rozhodnutia Európskej liekovej agentúry (EMA). Prvá vakcína by mohla byť registrovaná tesne pred koncom roka 2020.



„Ako prví budú očkovaní pracovníci, ktorí priamo pracujú s ľuďmi nakazenými vírusom. Popri zdravotníkoch budú v prvom rade očkovaní aj vojaci, policajti a hasiči. Takisto ľudia, ktorí zabezpečujú napríklad rozvody energie v štáte a iné činnosti, bez ktorých chod krajiny nemôže fungovať,“ vysvetlil minister.



Ďalšou skupinou sú pracovníci v domovoch sociálnych služieb. Nasledovať budú ľudia starší ako 65 rokov a klienti domovov sociálnych služieb, ktorí patria medzi najrizikovejších, takisto pacienti s chronickými chorobami a neskôr ostatná populácia staršia ako 16 rokov.



EMA prijala dve žiadosti o podmienečnú registráciu vakcín. Prvým žiadateľom je konzorcium BioNTech a Pfizer a druhým Moderna Biotech Spain, S.L. Ak budú predložené údaje o kvalite, účinnosti a bezpečnosti spĺňať požiadavky na registráciu vakcíny, registračné rozhodnutia môžu byť vydané o niekoľko týždňov. Pri prvej vakcíne by mohlo byť stanovisko 29. decembra 2020. U spoločnosti Moderna Biotech Spain, S.L to môže byť 12. januára 2021.



Veľká Británia už s vakcináciou začala. V úvodnej fáze očkovania proti Covid-19 v Británii zaočkujú 400.000 ľudí. Použitie vakcíny schválila aj Kanada.