Krajčí: Vetrom previaty sneh zostáva hlavným lavínovým problémom

Liptovský Hrádok 13. marca (TASR) – Vetrom previaty sneh zostáva hlavným lavínovým problémom, predovšetkým vo vysokých polohách Tatier nad 1600 metrov nad morom (m. n. m.). Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Doplnil, že v polohách nad 1600 m. n. m. je stále chladno, čo neumožňuje, aby sa sneh stabilizoval. "Sneženie prichádzalo zo severu, takže lavínovú situáciu to ovplyvnilo najmä vo Vysokých a Západných Tatrách. Tu je uvoľnenie lavíny možné najmä na strmých svahoch nad 35 stupňov a pri veľkom dodatočnom zaťažení," uviedol Krajčí.



V ostatných pohoriach je situácia výrazne odlišná. "Vo Fatrách nepribudol takmer žiadny sneh a v Nízkych Tatrách do 15 centimetrov. Celkovo je sneh v týchto pohoriach na väčšine svahov stabilizovaný. Poobede pri slnečnom počasí sa na južných slnečných svahoch môžu objaviť malé, mokré lavíny alebo splazy," dodal Krajčí.



Počasie v posledných dňoch ovplyvňovalo prevažne severné prúdenie, prevláda jasné, slnečné počasie so slabnúcim vetrom. Teploty vzduchu sa pohybujú dlhodobo pod bodom mrazu aj v stredných polohách. Podobné to bude aj nasledujúce dni, keď vo vysokých polohách bude teplota stále pod mínus 10 stupňov Celzia.