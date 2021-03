Krajčí: Vyhradených 40.000 vakcín na očkovanie učiteľov sa naplnilo

Bratislava 3. marca (TASR) – Na očkovanie zamestnancov škôl bolo vyhradených 40.000 vakcín, pričom toto číslo sa už naplnilo. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



V súvislosti so zmenou očkovacej stratégie minister zdravotníctva uviedol, že tí, ktorí sa ešte nezaregistrovali v rámci prioritizácie skupín, čiže profesionáli, ktorí sa starajú o seniorov, sa budú môcť naďalej prihlasovať do formulára.



"Avšak bude platiť prioritizácia, ako sme povedali, to znamená, že do 70 rokov sa bude očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a nad 70 rokov vakcínou od spoločnosti Pfizer," povedal Krajčí. Ako dodal, pokiaľ si bude chcieť niekto počkať na vakcínu od spoločnosti Pfizer, bude musieť počkať, kým budú starší ľudia zaočkovaní, a potom sa zníži veková hranica aj na túto vakcínu.