Krajčí vyzval, aby matkám po pôrode nebrali deti pozitívne na COVID-19

Bratislava 27. novembra (TASR) – Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v piatok vyzval zdravotnícke zariadenia, aby matkám neodoberali ich novonarodené deti s ochorením COVID-19. Podľa jeho slov je takéto správanie neprípustné. Na problém poukázala poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Vladimíra Marcinková (Za ľudí), ktorá o nápravu žiadala v otvorenom liste adresovanom Krajčímu.



Poslankyňa tak urobila na základe podnetov, ktoré jej boli doručené od rodičiek z viacerých slovenských nemocníc. Mnohé matky tak podľa nej ostali bez možnosti dojčiť, praktizovať bonding či vôbec vidieť svoje dieťa. "Odobratie dieťaťa od matky po pôrode je v hrubom rozpore s odporúčaniami medzinárodných zdravotníckych organizácií a tiež s nadnárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi, ktoré sú pre Slovensko záväzné," uviedla s tým, že takáto separácia môže vážne narušiť prirodzený popôrodný vývoj dieťaťa, zotavovanie sa matky a spôsobiť ďalšie nepriaznivé fyzické aj psychické stopy.



"Viem o tomto probléme a určitým spôsobom ma to mrzí, že matky sú takýmto spôsobom postavené v takej vážnej životnej situácii pred takéto rozhodnutia," uviedol Krajčí s tým, že nepovažuje za dobré, keď sa nevytvoria pre matky a ich deti pozitívne na ochorenie COVID-19 také podmienky, na aké majú nárok.



Marcinková v liste tiež žiada o to, aby Ministerstvo zdravotníctva SR zvážilo rozdelenie oddelení tak, aby sa spolu nestretávali pred pôrodom matky, ktoré sú a nie sú pozitívne na ochorenie COVID-19. "Uvedomujem si, že v týchto náročných časoch zdravotníci aj na úkor svojich osobných potrieb pomáhajú všetkými silami zvládnuť pandémiu a liečiť ľudí, ale nemôžeme ani v tých najťažších podmienkach stratiť citlivosť k rodičkám a ich čerstvo narodeným deťom," dodala.



Krajčí uviedol, že si nie je vedomý toho, na základe akého usmernenia takto zdravotnícke zariadenia postupujú. "Každý jeden pacient má dostať starostlivosť, na akú má nárok, a nemôžeme v prípade ochorenia COVID-19 takýmto spôsobom degradovať jeho nároky," dodal šéf rezortu zdravotníctva s tým, že opakovane vyzval, aby k takémuto kroku nedochádzalo, aj keď si podľa vlastných slov uvedomuje, že je to logisticky náročné.