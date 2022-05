Krajčí: Zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve je potrebný

Bratislava 16. mája (TASR) - Zákaz krížového vlastníctva v slovenskom zdravotníctve je podľa exministra zdravotníctva a poslanca parlamentu Mareka Krajčího (OĽANO) potrebný. Uviedol to pre TASR v reakcii na správu o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), v ktorej hovorí o potrebe analýzy zákazu.



"V podmienkach slovenského podnikateľského prostredia a zdravotníctva pri vysokej úrovni korupcie je zákaz krížového vlastníctva potrebný. Štát nie je dobrý regulátor a ani nemá veľmi dobré vyhliadky, aby sa ním stal. Aj vďaka veľkému mediálnemu tlaku na politikov cez mediálne domy Penty," uviedol Krajčí.



Takýto zákaz by podľa exministra znamenal lepšie podnikateľské prostredie v sektore, vyššiu efektivitu využitia disponibilných zdrojov, lepšiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a nižšie zisky pre investičnú skupinu Penta. "Všetko sa dá, ak sa chce," reagoval na otázku, či je podľa neho možné takýto zákaz v súčasnosti zaviesť do praxe.



ÚDZS nedávno zverejnil správu o činnosti úradu za rok 2021. V nej okrem iného hovorí, že jedným z kľúčových faktorov na obnovu systému zdravotníctva je analýza zákazu krížového vlastníctva. Poukazuje pritom na to, že v roku 2003 sa pri reforme zdravotníctva zákaz opomenul, čoho výsledkom je dominancia investičnej skupiny Penta v systéme, ktorá nemá v Európe obdobu.



Penta toto tvrdenie odmieta, naopak, dominantným hráčom je podľa nej štát ako majiteľ najväčšej zdravotnej poisťovne a zároveň regulátor. Boj proti krížovému vlastníctvu v zdravotníctve považuje za nezmyselnú politickú agendu ÚDZS a za iracionálny boj proti pôsobeniu súkromných spoločností v sektore.