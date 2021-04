Krajčí: Zmluva na nákup Sputnika V je výhodná

Bratislava 30. apríla (TASR) - Zmluva na nákup vakcín Sputnik V je výhodná, obsahuje nadštandardné klauzuly. Pre TASR to povedal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), ktorý zmluvu podpísal. Kontrakt takto hodnotí s prihliadnutím na zmluvy o iných registrovaných vakcínach na ochorenie COVID-19.



"Podľa môjho názoru, aj vzhľadom na iné typy zmlúv na dodávky registrovaných vakcín, ktoré dohodla Európska komisia, ide o výhodnú zmluvu s nadštandardnými klauzulami. Napríklad ak ruská strana nedodá aspoň 50 percent dodávok deklarovaných v jednotlivom mesiaci, Slovensko môže jednostranne odstúpiť od zmluvy," uviedol Krajčí.



V súvislosti s klauzulou o zodpovednosti za nežiaduce účinky poznamenal, že podobnú klauzulu obsahujú aj zmluvy týkajúce sa iných registrovaných vakcín na ochorenie COVID-19. "Ako minister som preto preniesol zodpovednosť za eventuálne nežiaduce účinky vakcíny z lekárov na štát," doplnil.



Krajčí tvrdí, že Slovensku nehrozia sankcie. "Žiadne sankcie nám podľa mojich informácií nehrozia. Ruská strana oficiálne schválila zverejnenie zmluvy o nákupe," odpovedal na otázku, kto ponesie za sankcie zodpovednosť.



Nevysvetlil, prečo ministerstvo zdravotníctva nezaplatilo za vakcíny včas, čo malo viesť k tomu, že Rusko vrátilo Slovensku platbu späť. "To je otázka na ministerstvo zdravotníctva," povedal Krajčí, ktorý bol šéfom rezortu do polovice marca. Prvú dodávku vakcín Sputnik V priviezli na Slovensko 1. marca.



V súčasnosti patrí vakcína Rusku, poukázal Krajčí s odvolaním sa na tvrdenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). Krajčí nepovedal ani to, na čie náklady skladujeme v Šarišských Michaľanoch vakcínu, ktorá Slovensku nepatrí. Aj tu odkazuje na ministerstvo zdravotníctva.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V vo štvrtok (29. 4.) večer. Dostupná je v centrálnom registri zmlúv (CRZ). Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH.



Minister Lengvarský v piatok povedal, že sa neobáva sankcií za zverejnenie kontraktu, keďže k nemu došlo po dohode oboch strán. Okolnosti podpisu zmluvy komentovať nechcel. Na otázku, či Slovensko odkúpi všetky dva milióny dávok, ako bolo plánované, alebo odstúpi od zmluvy, jednoznačne neodpovedal.



"Ešte bude rokovanie s ruskou stranou, určite sa budú niektoré podmienky meniť," načrtol. V súvislosti s otázkami o efektívnosti zmluvy minister skonštatoval, že mu "bolo povedané, že ide o štandardný typ zmluvy".