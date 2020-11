Krajčí:Epidemiologická situácia sa otáča, ak sa nič nestane, bude rásť

Bratislava 25. novembra (TASR) - Epidemiologická situácia sa v súčasnosti otáča. Ak sa niečo nestane, krivka začne znova rásť. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) na to upozornil pred stredajším rokovaním ústredného krízového štábu.



Prvá dodávka vakcín by podľa neho mohla prísť na Slovensko už v polovici decembra. V prvej fáze by chceli zaočkovať 150.000 ľudí.



Plošné testovanie má podľa ministra vždy zmysel. "Záleží, ako sa bude realizovať. Ak sa nebude, nastupujú už len reštrikčné epidemiologické opatrenia," skonštatoval.



Ako zopakoval, návrh protipandemického semafora od strany SaS prerokuje konzílium odborníkov na štvrtkovom (26. 11.) zasadnutí. Následne sa rozhodne, aký semafor bude predstavený a kedy.