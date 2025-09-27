< sekcia Slovensko
Krajíček úsmevu poteší všetkých, ktorí mali radi I. Krajíčka
Plejáda hercov viacerých generácií stvárňuje množstvo postáv výrazných kontúr.
Bratislava 27. septembra (TASR) - Ovácie na nedávanej bratislavskej premiére zožal nový projekt Svetozára Sprušanského Krajíček úsmevu. Scenárista a režisér venoval výpravnú inscenáciu Divadla komédie legendárnemu Ivanovi Krajíčkovi. Javisková šou ponúka pozoruhodné herecké výkony, vtipné situácie a nostalgické momenty. V predstavení nechýba vyše 30 šlágrov, strieda sa v ňom smiech, slzy, radosť, dojatie, hudba aj tanec.
Autor scenára a režisér Svetozár Sprušanský spolupracoval na novom projekte s hudobným producentom Ľubom Horňákom, hlasovou pedagogičkou Lenkou Paulíkovou, choreografom Jánom Ševčíkom, kostýmovou a scénickou výtvarníčkou Alexandrou Gruskovou. Spoločne vytvorili panoramatickú javiskovú fresku postavenú na silných životných momentoch a profesionálnych vrcholoch Ivana Krajíčka.
Plejáda hercov viacerých generácií stvárňuje množstvo postáv výrazných kontúr. Na javisku diváci „uvidia“ Olda Hlaváčka, Zoru Kolínsku, Milana Lasicu, Júliusa Satinského, Gizelu Veclovú, Jána Kákoša, Evu Krížikovú, malú Darinku Rolincovú, ale aj takmer všetky spevácke hviezdy pesničkovej súťaže Repete.
„Je to výnimočný projekt pre všetkých, ktorí mali radi Ivana Krajíčka, vyrastali na ňom, ale aj pre tých, ktorí ho nepoznajú a chcú sa dozvedieť niečo nové o jeho živote a práci. Chcú sa skvele zabaviť, zaspievať si... A možno aj zatancovať si,“ hovorí Sprušanský. Podčiarkuje, že pre divákov všetkých vekových kategórií je pripravený Krajíček úsmevu. „Verte mi, ten sa ani dnes nesmie vytratiť z našich tvárí,“ dodáva režisér predstavenia, ktoré sa po druhej premiére (25. 9.) bude hrávať v Dome kultúry Ružinov a herci s ním vycestujú aj do ďalších slovenských domov kultúry, kín, klubov či kultúrnych centier. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.divadlokomedie.sk.
Ivana Krajíčka v jeho novom predstavení stvárnil mladý herec Andrej Remeník. V ďalších postavách účinkujú Sväťo Malachovský, Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Gizka Oňová, Zuzana Vačková, Marcel Ochránek, Mirka Drínová, Lucia Lapišáková, Katarína Ivanková, Juraj Ďuriš, Ladislav Ladomirjak a súrodenci Ferkovci.
