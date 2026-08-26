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Krajiny ASEAN podporili pristúpenie Slovenska k ich základnej zmluve
Zmluvu a jej tri protokoly na stredajšom rokovaní schválila vláda SR.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Členské štáty Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) schválili návrh žiadosti Slovenskej republiky o pristúpenie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC). Samotné pristúpenie by malo byť oficiálne potvrdené v novembri 2026 na Filipínach v rámci pracovnej cesty ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
Zmluvu a jej tri protokoly na stredajšom rokovaní schválila vláda SR. Pristúpením k nej Slovensko podľa Blanára ďalej posilňuje svoje postavenie v juhovýchodnej Ázii, prehlbuje vzťahy s regionálnymi krajinami a hlási sa k princípom mierového riešenia sporov, rešpektovania suverenity štátov, nezasahovania do vnútorných záležitostí a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.
„Juhovýchodná Ázia je pre Slovensko dôležitým partnerom z politického aj hospodárskeho hľadiska. Zoskupenie ASEAN združuje 11 krajín s viac ako 700 miliónmi obyvateľov a jeho význam v globálnom dianí rastie. Chceme preto v tomto regióne pôsobiť aktívne, dôveryhodne a iniciatívnejšie presadzovať slovenské záujmy, v čom nám pomôže práve pristúpenie k zmluve TAC,“ uviedol vo vyhlásení Blanár.
Z pohľadu ekonomickej diplomacie ponúka juhovýchodná Ázia priestor pre slovenský export, investície, inovácie, technologickú výmenu, vedecko-výskumnú spoluprácu a vzdelávanie.
„Chceme vytvárať nové príležitosti pre slovenské firmy a rozvíjať partnerstvá v oblastiach, v ktorých má Slovensko čo ponúknuť,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Blanár vo februári tohto roku v sprievode podnikateľskej misie navštívil Indonéziu, kde rokoval s generálnym tajomníkom ASEAN o ambícii Slovenska prehĺbiť vzťahy s krajinami združenia a záujme formalizovať partnerstvo prostredníctvom pristúpenia k zmluve TAC, o čo Slovensko požiadalo v decembri 2025. Na túto iniciatívu ďalej nadviazal aj počas aprílovej pracovnej cesty do Bruneja, kde vystúpil na ministerskom zasadnutí EÚ – ASEAN a rokoval s predstaviteľmi viacerých krajín juhovýchodnej Ázie.
Zmluva o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii patrí medzi základné politické dokumenty ASEAN a vytvára rámec pre bližšiu politickú, hospodársku a sektorovú koordináciu. Z pristúpenia k zmluve TAC a jej trom protokolom nevyplýva členstvo v ASEAN, a preto ani povinnosť uhrádzať členský príspevok, dodal komunikačný odbor.
Zmluvu a jej tri protokoly na stredajšom rokovaní schválila vláda SR. Pristúpením k nej Slovensko podľa Blanára ďalej posilňuje svoje postavenie v juhovýchodnej Ázii, prehlbuje vzťahy s regionálnymi krajinami a hlási sa k princípom mierového riešenia sporov, rešpektovania suverenity štátov, nezasahovania do vnútorných záležitostí a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.
„Juhovýchodná Ázia je pre Slovensko dôležitým partnerom z politického aj hospodárskeho hľadiska. Zoskupenie ASEAN združuje 11 krajín s viac ako 700 miliónmi obyvateľov a jeho význam v globálnom dianí rastie. Chceme preto v tomto regióne pôsobiť aktívne, dôveryhodne a iniciatívnejšie presadzovať slovenské záujmy, v čom nám pomôže práve pristúpenie k zmluve TAC,“ uviedol vo vyhlásení Blanár.
Z pohľadu ekonomickej diplomacie ponúka juhovýchodná Ázia priestor pre slovenský export, investície, inovácie, technologickú výmenu, vedecko-výskumnú spoluprácu a vzdelávanie.
„Chceme vytvárať nové príležitosti pre slovenské firmy a rozvíjať partnerstvá v oblastiach, v ktorých má Slovensko čo ponúknuť,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Blanár vo februári tohto roku v sprievode podnikateľskej misie navštívil Indonéziu, kde rokoval s generálnym tajomníkom ASEAN o ambícii Slovenska prehĺbiť vzťahy s krajinami združenia a záujme formalizovať partnerstvo prostredníctvom pristúpenia k zmluve TAC, o čo Slovensko požiadalo v decembri 2025. Na túto iniciatívu ďalej nadviazal aj počas aprílovej pracovnej cesty do Bruneja, kde vystúpil na ministerskom zasadnutí EÚ – ASEAN a rokoval s predstaviteľmi viacerých krajín juhovýchodnej Ázie.
Zmluva o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii patrí medzi základné politické dokumenty ASEAN a vytvára rámec pre bližšiu politickú, hospodársku a sektorovú koordináciu. Z pristúpenia k zmluve TAC a jej trom protokolom nevyplýva členstvo v ASEAN, a preto ani povinnosť uhrádzať členský príspevok, dodal komunikačný odbor.