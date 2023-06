Krajiny V4 odmietajú povinné kvóty a relokáciu nelegálnych migrantov

Bratislava 26. júna (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) odmietajú povinné kvóty a nútenú relokáciu v oblasti nelegálnej migrácie. Po rokovaní premiérov V4 o tom informovali premiéri V4. Samit bol zavŕšením ročného predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej štvorke, ktoré sa skončí 30. júna. Od 1. júla bude zoskupeniu predsedať Česká republika.



"Našou snahou je komunikovať s krajinami, odkiaľ migranti prichádzajú, alebo cez ktoré krajiny idú najviac. Takisto je pre nás dôležité, aby sme vedeli ochrániť našu hranicu najefektívnejšie ako sa len dá," povedal slovenský predseda vlády Ľudovít Ódor.







Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán tvrdí, že EÚ má na migráciu riešenie, ktoré nechce realizovať. Navrhuje, aby migranti prichádzajúci do Únie predložili žiadosť o vstup na jej územie. Pokým žiadosť nebude posúdená, tak musí žiadateľ ostať mimo územia EÚ. "V tom momente sú všetky naše problémy vyriešené," podotkol Orbán.



Orbán zároveň poukázal na modifikáciu rozpočtu týkajúcu sa aj migrácie, ktorú predstavila EÚ. Považuje to za neseriózny návrh. Zdroje, ktoré vyhradila na riešenie migrácie, sú podľa maďarského premiéra smiešne. Maďarsko preto žiada Európsku komisiu o nový návrh rozpočtu.



Český premiér Petr Fiala vidí riešenie nelegálnej migrácie vo funkčnej návratovej politike utečencov a v posilnení spolupráce s krajinami pôvodu migrantov. "Musíme spolupracovať, pokiaľ ide o bránenie nelegálnej migrácie, obchodovania s ľuďmi. Musíme prerušovať trasy, ktorými sa ľudia dostávajú do Európy a musíme v tom byť oveľa viac efektívnejší ako doteraz," skonštatoval Fiala.







Na efektívnu ochranu vnútorných hraníc a pomoc krajinám, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti Únie, apeluje aj premiér Poľska Mateusz Morawiecki.



Premiéri na rokovaní prediskutovali aj Európsky plán zelenej dohody. Morawiecki pripomenul, že krajiny V4 svoj ekonomický rozvoj stavajú na zvýšení technologického rozvoja a priemysle. Európska klimatická politika sa podľa neho snaží znížiť konkurencieschopnosť priemyslu. "My chceme pokročilé priemyselné technológie v európskych krajinách, a to predovšetkým vo vyšehradských," poznamenal poľský predseda vlády. Chce, aby klimatická politika zohľadňovala záujmy súvisiace s priemyslom a ekonomickým rozvojom.



Lídri V4 sa tiež podľa Ódora zhodli na odsúdení ruskej agresie na Ukrajine. Krajiny budú naďalej podporovať kroky Ukrajiny aj v rámci EÚ a NATO. Slovensko zároveň potrebuje investovať do prihraničnej infraštruktúry, a preto sa uchádza o dva projekty financované z eurofondov. Ide o nový logistický terminál Dobrá a druhý projekt je určený na modernizáciu prihraničnej infraštruktúry v Čiernej nad Tisou za spoluúčasti Maďarska a Ukrajiny.



Heslo českého predsedníctva bude "V4 pre všetkých občanov". Prioritami budú bezpečná a vyspelá spoločnosť, inovatívna a prepojená ekonomika, posilnenie konektivity v doprave a energetike a podpora Ukrajiny, informoval Fiala.