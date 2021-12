Krajniak by rád podporil zvýšenie platov učiteľov

Bratislava 8. decembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) podporuje, aby v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva boli prostriedky na zvýšenie platov nielen učiteľov, ale aj ostatných zamestnancov škôl. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády.



"Bude to závisieť od rokovaní s ministerstvom financií, akú veľkú sumu sa podarí v najbližšom období uvoľniť," povedal Krajniak. Ako poznamenal, ministra školstva radi podporia, aby sa priestor v budúcom roku zväčšil.



Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku vyhlásila v utorok (7. 12.) štrajkovú pohotovosť a vyzýva vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva. A to predovšetkým zvýšením finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva a vedy. Žiada desaťpercentnú valorizáciu platov všetkých zamestnancov školstva a vedy, úpravu tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov tak, aby sa začínala minimálnou mzdou, a zachovanie doterajších benefitov. Ak sa tak nestane, nebude podľa nej zaručený sociálny zmier a zamestnanci školstva nevylučujú ani nátlakové akcie. TASR o tom informoval Juraj Stodolovský z OZPŠaV na Slovensku.