Krajniak hovorí o otváraní kostolov, SaS nesúhlasí

Bratislava 22. februára (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) sa zamýšľa nad otvorením kostolov. Píše o tom na sociálnej sieti s tým, že duchovná služba pomáha napríklad pacientom v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Proti je však SaS. Hovorí o absolútnej nezodpovednosti vzhľadom na súčasnú situáciu. S otváraním nesúhlasia ani mimoparlamentné strany Hlas-SD a Progresívne Slovensko (PS).



Minister navrhuje zvážiť otvorenie kostolov za presne vymedzených podmienok účasti na bohoslužbách a modlitbách. Chcel by diskusiu o podmienkach pre bohoslužby či pre individuálne pristupovanie k svätému prijímaniu a spovediam. Účasť na bohoslužbách je podľa jeho slov súčasť náboženskej slobody a je chránená ústavou. Myslí si, že duchovná služba a modlitba nemôže ľuďom uškodiť, skôr naopak.



Argumentuje situáciou v ZSS a nižšou úmrtnosťou na ochorenie COVID-19 než v okolitých krajinách. "V zariadeniach s covidom, kde sa s klientmi chodí modliť duchovný ich denominácie, v prípade katolíkov vysluhuje aj sviatosti svätého prijímania, spovede, pomazania chorých, z takýchto zariadení nám hlásia lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc," uviedol s tým, že skúsenosť potvrdili aj nemocnice.







"V tejto veci to bol osobný názor pána ministra Krajniaka, ktorý dal túto možnosť len na zváženie. V hnutí zatiaľ tento návrh nebol konzultovaný," ozrejmilo pre TASR Sme rodina. Napriek tomu je podľa tlačového oddelenia hnutie jednoznačne za to, aby sme sa riadili nastaveným COVID automatom.



S prípadným otváraním kostolov v súčasnej epidemiologickej situácii nesúhlasí ani premiér Igor Matovič (OĽANO). "Bolo by to mimoriadne epidemiologické riziko," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že to je jeho názor. Zároveň si nemyslí, že by to inak vnímali odborníci.



SaS považuje otvorenie kostolov v momentálnej situácii za absolútne nezodpovedné. Poukázala na to, že ich navštevujú prevažne starší občania, ktorí patria do najohrozenejšej skupiny pri ochorení COVID-19. "Ale ak chce niekto otvoriť kostoly, tak rovno môžeme otvoriť aj služby a obchody," dodala.



Strana Za ľudí si uvedomuje situáciu veriacich, no prosí ich, aby ešte vydržali. "Epidemiologická situácia je najhoršia za posledné obdobie a je mimoriadne dôležité, aby sme dodržiavali a minimalizovali sociálne kontakty, ktoré sú hlavným zdrojom šírenia nákazy," reagovala. Verí v zlepšenie situácie vďaka očkovaniu a dodržiavaniu pravidiel, aby aj odborníci mohli odporúčať postupné uvoľňovanie opatrení vrátane bohoslužieb.



Hlas-SD podotkol, že koalícia nielenže nemá plán, ako vyviesť Slovensko z čoraz horšej situácie, ale nevie sa poučiť ani zo svojich chýb z minulosti. "Otvorenie kostolov v novembri bolo unáhlené opatrenie Igora Matoviča, ktorým chcel demonštrovať domnelý úspech celoplošného testovania. Výsledkom jeho krokov je dnešná situácia, keď umiera 100 ľudí denne a Slovensko vedie tragické svetové rebríčky v prírastku úmrtí a počte hospitalizovaných," poznamenala strana.



Predsedníčka PS Irena Bihariová označila Krajniakov návrh za krajne nezodpovedný a nebezpečný. Minister by sa mal podľa nej viac venovať zrýchleniu a zefektívneniu pomoci zamestnancom a živnostníkom. Vláda by podľa nej mala prestať improvizovať a mala by začať využívať riešenia osvedčené v zahraničí.