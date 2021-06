Krajniak: Naprieč Slovenskom pribudne 100 detských ihrísk bez bariér

Bratislava 1. júna (TASR) – Naprieč Slovenskom má pribudnúť 100 nových ekologických detských ihrísk s bezbariérovými prvkami. Informovali o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) a jeho stranícky šéf a predseda parlamentu Boris Kollár na utorkovom brífingu.



"Prvých 63 žiadostí sme už schválili, máme na to vyčlenených tento rok celkovo do piatich miliónov eur," vyčíslil minister. Zhruba 2,75 milióna eura už bolo prerozdelených. "Dostali sme 77 žiadostí," podotkol Krajniak s tým, že všetky, ktoré obsahovali formálne náležitosti, ministerstvo schválilo.



"Vzhľadom na to, že v tom chceme pokračovať, zmeníme teraz v júni aj zákon o dotáciách tak, aby sme mohli urobiť tento rok druhé kolo," avizoval minister. Druhé kolo schvaľovania žiadostí by mohlo byť v auguste. Doň sa opäť budú môcť zapojiť starostovia, primátori, mestá, obce, občianske združenia, ale aj cirkvi, a budú môcť žiadať o dotácie na takýto typ ihriska.



Maximálne možná dotácia bola podľa Krajniakových slov vo výške 50.000 eur. Medzi projektmi nefunguje žiadna selekcia, ministerstvo schvaľuje všetky žiadosti, ktoré spĺňajú náležitosti. Krajniak avizuje, že ak sa niekto už nezmestí do finančného balíka vyhradeného na ihriská tento rok, dostane dotáciu budúci rok.



Podmienkou na získanie dotácie je, aby malo ihrisko tri inkluzívne prvky. Prvým je vyvýšené pieskovisko, na ktorom sa môžu zahrať aj deti na vozíčku. Druhým inkluzívnym prvkom, ktorý musí každé ihrisko obsahovať, je "kolotoč", na ktorý sa takisto vedia dostať dve deti na vozíčkoch. Na ihrisku tiež musí byť špeciálna hojdačka. Krajniak predstavil aj ďalšie hracie prvky, napríklad hrad či lezecká dráha.



Posledná časť ihriska má byť oddychová a určená by mala byť pre mamičky alebo starých rodičov hrajúcich sa detí. "Súčasťou každého ihriska bude altánok, kde sa môžu schovať pred slnkom, alebo keď náhodou zaprší," ilustroval Krajniak. Súčasťou každého ihriska tiež musia byť lavičky a odpadkové koše.