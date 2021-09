Krajniak: S Mikulcom nie sme spokojní, no počkáme na kroky šéfa PZ

Na archívnej snímke Juraj Blanár. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. septembra (TASR) - S prácou ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽANO) hnutie Sme rodina nie je spokojné, v prípade otázky jeho odvolávania si však chce počkať na to, či situáciu v polícii dokáže stabilizovať nový prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak.dodal.Spoludiskutujúci podpredseda parlamentu a podpredseda strany Smer-SD Juraj Blanár je presvedčený o opodstatnenosti požiadavky odvolať ministra vnútra SR – poukazuje na dianie v rezorte a polícii i podozrenia z manipulácie vyšetrovaní a korupčného správania ministra. Postoju Sme rodina v tomto prípade nemožno veriť.upozornil.V diskusii Blanár viackrát odmietol komentovať vyhlásenia straníckeho lídra Roberta Fica, v prípade výroku, žeupozornil, že poukazovanie na túto vetu je vytrhávaním z kontextu.povedal Blanár, presvedčený, že líder OĽANO porušil rokovací poriadok a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ho mal na to upozorniť. Krajniak si, naopak, myslí, že Matovič iba využil rokovací poriadok, ktorý bol schválený za vlády Smeru-SD.odkázal.Na otázku, či si obaja vedia predstaviť spoluprácu oboch subjektov v budúcnosti, Blanár povedal, že táto otázka bude relevantná až potom, keď ľudia rozhodnú vo voľbách. Krajniak priamo povedal, že si so Smerom predstaviť spoluprácu nevie.povedal.