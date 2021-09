Krajniak: Sme rodina za reformu zdravotníctva na vláde nezahlasovala

Bratislava 29. septembra (TASR) - Za reformu zdravotníctva nezahlasovali na stredajšej vláde ministri za Sme rodina. Po rokovaní to potvrdil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS) je rád, že reforma prešla.



S reformou nemocníc nominanti Sme rodina zatiaľ nesúhlasili. Dôvodom má podľa Krajniak byť to, že nie je na 100 percent garantované, že nebudú rušené žiadne nemocnice. "Nie je to otázka nedôvery, no chceme si byť 100-percentne istí, že k žiadnemu rušeniu nemocníc nepríde," poznamenal.



Sulík tvrdí, že k reforme majú nejaké pripomienky, ktoré chcú potom zapracovať v Národnej rade SR. "Musíme sa pohnúť ďalej. Optimalizácia nemocníc je podmienkou, aby sme mohli obdržať peniaze z plánu obnovy na zdravotníctvo," povedal Sulík.



Vláda v stredu schválila reformu zdravotníctva. Nemocnice sa tak majú rozdeliť na viacero úrovní. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur.