M. Krajniak: V ochrane postavenia rodiny nie je Slovensko samo

Budapešť/Bratislava 24. septembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak sa v Budapešti presvedčil, že v ochrane postavenia rodiny nie je Slovensko samo. Uviedol to v piatok na IV. Budapeštianskom demografickom summite, ktorého účastníci diskutovali o demografii a rodinných hodnotách. TASR o tom informoval Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



"Aj moji kolegovia z okolitých štátov vidia rozvoj našich krajín práve v prorodinnej politike, a nie v dovážaní ľudí zo zahraničia," povedal šéf slovenského rezortu práce.



Krajniak v piatok s ministerkami a ministrami zodpovednými za sociálnu a rodinnú oblasť v Česku, Maďarsku, Slovinsku a Lotyšsku diskutoval o vízii rodiny. V rámci panelovej diskusie k "osvedčeným postupom v oblasti demografie a rodinných politík" predstavil opatrenia, ktoré na Slovensku pomáhajú eliminovať ohrozenie rodín chudobou alebo vylúčením počas materstva, rodičovstva či staroby. "Kolegom som ponúkol niektoré opatrenia, ktoré sme už u nás zaviedli. Hovoril som o tehotenskom príspevku, na ktorý majú nárok od štvrtého mesiaca tehotenstva sociálne poistené alebo študujúce budúce mamičky. O príspevku vo výške 830 eur, ktorý dáva štát pri narodení dieťaťa, o zvýšení daňového bonusu na dieťa do 15 rokov až o 80 percent či o zrušení doplatkov na lieky pre deti do päť rokov," priblížil Krajniak. "Zároveň som predstavil rodičovský bonus, ktorým pracujúce deti zlepšia výšku dôchodku svojim rodičom a informoval som o zámere zaviesť starorodičovskú dovolenku," uzavrel.



V poradí IV. Budapeštiansky demografický summit sa konal v dňoch 23. a 24. septembra. Ide o fórum, na ktorom sa od roku 2015 každé dva roky stretávajú politici, predstavitelia cirkví, odborníci, ale aj zástupcovia médií a vedy, aby diskutovali o hlavných problémoch, ktoré postihujú rodiny.