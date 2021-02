Krajniak: Vďaka núdzovému stavu vieme zadarmo doručiť ochranné pomôcky

Bratislava 25. februára (TASR) - Núdzový stav potrebujeme okrem iného na to, aby sme vedeli pomôcť klientom i zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Vďaka núdzovému stavu môže štát doručiť zadarmo napríklad osobné ochranné pomôcky aj tým zariadeniam, ktoré zriaďujú neštátni zriaďovatelia, kraje či obce. V diskusii k predĺženiu núdzového stavu to v pléne vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Minister opozičným poslancom pripomenul, že núdzový stav vyhlásila pred rokom vláda Petra Pellegriniho v čase, keď nebol žiaden hospitalizovaný prípad, ani žiadne úmrtie v súvislosti s ochorením COVID-19.



"Núdzový stav potrebujeme na to, aby sme vedeli pomôcť 45.000 klientom v zariadeniach sociálnych služieb, viac ako 40.000 zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Aby sme mohli pomôcť 950 subjektom hospodárskej mobilizácie, ktoré sú v našom rezorte," povedal Krajniak s tým, že ide o subjekty, ktorým môžu nad rámec bežného stavu pomáhať v čase krízy. Doteraz distribuovali podľa neho 15,5 milióna ochranných pomôcok bez ohľadu na zriaďovateľa.



Vďaka núdzovému stavu tiež podľa Krajniaka môžu posielať zariadeniam každých 14 dní 200.000 testov a zariadenia majú garantované dodávky energií. V platnosti majú tiež 350 "povolávacích rozkazov", ktoré majú umožniť nasadiť na dva týždne kvalifikovaných pracovníkov v zariadeniach, kde sa náhle rozšíri nákaza a zamestnanci musia byť v karanténe.



Krajniak tiež pripomenul, že od septembra 2020 robia testy každému klientovi zariadení sociálnych služieb. Verí, že aj to je jeden z faktorov, prečo sa Slovensku v zariadeniach v porovnaní s inými krajinami darí dobre. Opozičný poslanec Erik Tomáš (nezaradený) ministrovi pripomenul, že sa nedajú porovnávať priaznivé dôsledky plošného testovania v zariadeniach sociálnych služieb s celoplošným testovaním na území celého Slovenska.