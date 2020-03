Krajniak: Vláda môže posunúť podporu v nezamestnanosti do konca krízy

Bratislava 31. marca (TASR) - Vláda bude môcť posúvať termín nároku na vyplácanie podpory v nezamestnanosti až do skončenia tzv. koronakrízy. Spresnil to na brífingu po skončení utorkového rokovania vládneho kabinetu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Pôvodne sa navrhovalo, aby sa podporné obdobie v nezamestnanosti predĺžilo o mesiac.



"Každý človek, ktorému by počas tohto krízového obdobia skončila lehota na vyplácanie podpory v nezamestnanosti, bude mať lehotu predĺženú. A to takým spôsobom, že vláda bude môcť následne uznesením alebo nariadením vlády rozhodnúť o posúvaní tohto termínu, dokedy mu bude vyplácaná podpora v nezamestnanosti, až do skončenia krízy. Týmto sme pomohli tejto skupine ľudí," priblížil Krajniak.



Vláda v utorok prijala viaceré zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s novým koronavírusom a mimoriadnym stavom na Slovensku. Parlament má o nich rokovať v skrátenom režime, podľa Krajniaka v stredu (1. 4.). Zmeny sa týkajú napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu.



Novela tiež prináša zmenu, že zamestnávatelia, ktorí museli pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť, bez odborárov vo firme budú môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci, môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.