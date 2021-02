Krajniak:V čiernej a bordovej fáze treba rátať s opakovaným testovaním

Bratislava 3. februára (TASR) - V čiernej a bordovej fáze COVID automatu treba počítať s pravidelným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že certifikát o testovaní môže byť najviac sedem dní starý.



Momentálne sa podľa Krajniaka testuje 50 percent krajiny s tým, že sa zužuje okruh ľudí, ktorí musia byť otestovaní.



Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) bude zároveň každý utorok informovať o najnovších dátach, aby sa regióny mohli pripraviť na to, v akej fáze budú od ďalšieho pondelka.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) uviedla, že podľa COVID automatu bude situácia na Slovensku predvídateľnejšia. Z dát sa bude dať predpokladať, kedy a ako sa dostane Slovensko do "lepších čísel".



Právna úprava zákazu vychádzania a výnimiek bude od budúceho týždňa totožná s tou, ktorá platí v súčasnosti, priblížila Kolíková. Ak niekto teraz potrebuje na cestu do práce test na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom, bude ho potrebovať aj od pondelka (8. 2.). Zachované majú byť aj súčasné výnimky pre deti, zdravotne postihnuté osoby či starších ľudí.



Vláda by tiež mala v stredu rokovať o predĺžení núdzového stavu, ktorý v súčasnosti platí do 7. februára. Momentálne vládny kabinet na pracovnej úrovni rieši text uznesenia. Termín rokovania Kolíková povedať nedokázala.