Krajská prokuratúra obvinila policajného prezidenta Petra Kovaříka

Bratislava 26. augusta (TASR) - Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave obvinila vo štvrtok policajného prezidenta Petra Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



"Dňa 26. augusta KP Bratislava bolo vznesené obvinenie prezidentovi Policajného zboru SR Petrovi K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti na tom skutkovom základe, že mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s obvinenými osobami Matej Z. a Peter P.," objasnil Skladan. Podľa jeho slov bol policajný prezident zároveň vypočutý v postavení obvineného. Proti vznesenému obvineniu podal sťažnosť.



Kovařík 11. augusta uviedol, že si stojí za svojím rozhodnutím prerušiť zásah Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) počas akcie v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) počas zadržiavania svedkov-kajúcnikov. Tvrdil, že vyšetrovateľka špeciálneho tímu ÚIS Diana Santusová porušila interné predpisy a nemala na zásah povolenie od kompetentnej osoby.



Zároveň zdôraznil, že o zásahu musel rozhodnúť rýchlo. Odmietol obvinenia zo strany politikov o manipulovaní s obvinenými v kauze Očistec a Dobytkár. "Všetko nech sa preverí zákonným spôsobom, a to aj činnosť ÚIS. Mám informáciu, že Santusová oklamala svojho nadriadeného a keby postupovala, ako mala, tak tu teraz nie sme," dodal policajný prezident. Keď sa Kovařík od riaditeľa ÚIS dozvedel, že zásah je zákonný, umožnil jeho dokončenie.



ÚIS koncom júla vykonal úkony v súvislosti s medializovanými kauzami. Dôvodom malo byť manipulovanie svedeckých výpovedí vyšetrovateľmi v týchto prípadoch.