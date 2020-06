V ČR navrhujú predbežnú väzbu slovenskému a českému občanovi J. M.

Obžalovaný Jozef M. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava/Ostrava 19. júna (TASR) - Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave podalo v piatok na Krajský súd v Ostrave návrh na vzatie slovenského podnikateľa Jozefa M. do predbežnej väzby. TASR o tom informoval ostravský krajský štátny zástupca Libor Malý.uviedol Malý.povedal.K predbežnému vyšetrovaniu je vecne a miestne príslušné Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave, ktoré bude v ňom pokračovať bez ohľadu na rozhodnutie súdu o návrhu.zdôraznil Malý.V prípade vydania Jozefa M., zadržaného v nemocnici v českom Šumperku, bude rozhodovať postupne Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave, Krajský súd v Ostrave a napokon aj Vrchný súd v Olomouci. Súdy rozhodnú o tom, či Jozefa M. zoberú do predbežnej a napokon aj do vydávacej väzby.Najvyšší súd SR vytýčil termín verejného zasadnutia, na ktorom má rozhodovať o odvolaní obžalovaného v kauze podvodu na nebankovky na 1. júla. Súd trestné stíhanie Jozefa M. prerušil v marci 2019 pre ťažkú chorobu.