Krajské štátne zastupiteľstvo navrhlo vzatie Jozefa M. do väzby

Bratislava/Ostrava 19. júna (TASR) - Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave podalo v piatok na Krajský súd v Ostrave návrh na vzatie slovenského podnikateľa Jozefa M. do predbežnej väzby. TASR o tom informoval ostravský krajský štátny zástupca Libor Malý.



"Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Najvyšším súdom Slovenskej republiky bol 17. júna zadržaný na území Českej republiky občan SR i ČR J. M.," uviedol Malý. "Ďalej sa bude postupovať podľa zákona č. 104/2013 Zbierky zákonov (ČR) o medzinárodnej justičnej spolupráci vo veciach trestných. Dňa 19. júna bol na Krajský súd v Ostrave podaný návrh podľa ustanovenia paragrafu 204 o zadržaní a predbežnej väzbe v spojení s paragrafom 94 o predbežnej väzbe. Ďalší postup vo vzťahu k tomuto návrhu je plne v kompetencií príslušného sudcu," povedal.



K predbežnému vyšetrovaniu je vecne a miestne príslušné Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave, ktoré bude v ňom pokračovať bez ohľadu na rozhodnutie súdu o návrhu. "Žiadne ďalšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť," zdôraznil Malý.



V prípade vydania Jozefa M., zadržaného v nemocnici v českom Šumperku, bude rozhodovať postupne Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave, Krajský súd v Ostrave a napokon aj Vrchný súd v Olomouci. Súdy rozhodnú o tom, či Jozefa M. zoberú do predbežnej a napokon aj do vydávacej väzby.



"Z môjho pohľadu a pohľadu medzinárodnej praxe v trestnom konaní takáto skutočnosť sama o sebe nemôže skomplikovať proces vydávania. Podstatné je to, že ide aj o občana SR a okrem toho v takejto medzinárodnej súdnej praxi prichádza do úvahy vydávanie aj vlastných občanov toho ktorého štátu iným štátom," povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta na margo toho, že Jozef M. má aj občianstvo ČR. Šanta kauzu nebankoviek dozoruje od roku 2004.



Najvyšší súd SR vytýčil termín verejného zasadnutia, na ktorom má rozhodovať o odvolaní obžalovaného v kauze podvodu na nebankovky na 1. júla. Súd trestné stíhanie Jozefa M. prerušil v marci 2019 pre ťažkú chorobu.