Krajská prokuratúra naďalej dozoruje prípad prokurátora Michala Š.

Bratislava 16. mája (TASR) - V prípade prokurátora Michala Š. postupovala dohľadová prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR v súlade so zákonom, keď po námietkach dozorových prokurátorov proti jej pokynu rozhodla o sťažnostiach proti obvineniu. Krajská prokuratúra (KP) v Banskej Bystrici je v tejto trestnej veci na základe opatrenia generálneho prokurátora naďalej dozorovou prokuratúrou. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.



„Nie je pravdou, že prokurátorka generálnej prokuratúry si sama sebe pridelila trestnú vec obvineného JUDr. M. Š. a spol. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici je v tejto trestnej veci na základe opatrenia generálneho prokurátora naďalej dozorovou prokuratúrou. Dohľadová prokurátorka generálnej prokuratúry konala striktne v súlade so zákonom a zákonnými oprávneniami, keď reagujúc na námietky dozorových prokurátorov proti jej pokynu rozhodla o sťažnostiach obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia,“ zdôraznila hovorkyňa. Generálna prokuratúra sa vo svojom stanovisku zároveň dôrazne ohradila voči tvrdeniam advokáta Petra Kubinu na sociálnej sieti na adresu prokurátorky generálnej prokuratúry Kataríny Habčákovej.



Právny zástupca trestne stíhaných Kubina na sociálnej sieti pripomenul, že výkonom dozoru bola poverená Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici v januári 2025. Na začiatku apríla podľa neho dozoroví prokurátori prostredníctvom povereného zástupcu krajského prokurátora oznámili prokurátorke Habčákovej, že jej pokyn odmietajú splniť pre rozpor s ich právnym názorom a žiadali preto, aby im vec bola odňatá. „Dňa 7. 5. 2025 vydala prokurátorka Habčáková pokyn, ktorým odňala vec z dozoru prokurátorom KP Banská Bystrica a pridelila ju do dozoru sama sebe, aby mohla o sťažnosti rozhodnúť tak, ako ona chce,“ poukázal.



Michala Š. obvinil v lete 2024 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Obvinené boli aj ďalšie tri osoby v súvislosti s ich výkonom funkcie v rámci už zaniknutej Národnej kriminálnej agentúry.