Krajský súd odsúdil Jozefa V. v kauze Gemerský mlyn na 6 rokov väzenia

Bratislava 3. apríla (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave odsúdil v stredu Jozefa V., obžalovaného v kauze Gemerský mlyn, na trest odňatia slobody vo výške šesť rokov. Zároveň mu uložil zákaz činnosti na päť rokov a povinnosť nahradiť poškodenému MH Manažment škodu viac ako 4,7 milióna eur. Obžalovaného Ľubomíra N. súd oslobodil. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla vyššia súdna úradníčka KS v Bratislave Marianna Stariatová.



Podľa obžaloby mali byť Jozef V. a Ľubomír N. zodpovední za to, že FNM v rámci mimosúdnej dohody neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský mlyn viac ako 4,7 milióna eur. Väčšia časť finančných prostriedkov mala skončiť na účte konateľa spoločnosti, maďarského občana Zoltána H. vo Švajčiarsku. Ľubomíra N. súd oslobodil z dôvodu, že skutok, ktorým sa mal dopustiť obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku vo vzťahu k obžalovanému, nie je trestným činom.



Gemerský mlyn sprivatizovali najskôr v roku 1992 dve osoby a v tom istom roku FNM odstúpil od zmluvy. Následne v roku 1995 dvaja spomínaní majitelia zažalovali FNM za to, že im nevyplatil ich peniaze. Súd však dal v júni 2010 za pravdu FNM. Spoločnosť Gemerský mlyn potom zaslala návrh na mimosúdnu dohodu a FNM postupne na ňu napriek rozhodnutiu súdu a odmietavému názoru právneho zástupcu pristúpil.