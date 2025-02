Krajský súd v Bratislave navrhol vykonať výsluch Jozefa H.

Bratislava 21. februára (TASR) - Krajský súd v Bratislave navrhol v piatok vykonať výsluch Jozefa H., obžalovaného z vraždy partnerky. Obžalovaný súhlasil, že vypovedať bude. Vo svojej výpovedi opísal okolnosti osudného dňa, keď svoju partnerku zavraždil. Súd aj prokurátor poukázali na rozpory medzi piatkovou výpoveďou obžalovaného a tou v prípravnom konaní. Obhajca ich pripísal najmä oslabeniu pamäťovej stopy.



Jozef H. poukázal napríklad na to, že v deň smrti poškodenej celý deň požívali alkohol, prišlo k hádkam, ktoré sa stupňovali práve množstvom skonzumovaného alkoholu. "Začala mi nadávať, povedala že ju podvádzam. Chcel som mať pokoj a odišiel som na pavlač, prišla za mnou. Hádka pokračovala a dala mi facku," uviedol. Hádka podľa jeho slov pokračovala aj vo vnútri bytu, na čo ju následne schmatol a začal škrtiť s tým, že partnerke povedal, že "chce mať kľud a že ju zabije". Obžalovaný však prízvukoval, že po uškrtení partnerky nič poriadne nevnímal a bol v šoku.



Procesné strany tiež predniesli svoje konečné návrhy. Obhajca navrhol zrušiť rozsudok prvostupňového súdu a vrátiť mu vec na nové konanie alebo aby odvolací súd vydal nový rozsudok a uložil obžalovanému trest odňatia slobody na 15 rokov so stredným stupňom stráženia. Prokurátor navrhol zamietnuť odvolanie obžalovaného ako nedôvodné. "Rozhodnutie ponechávam na úvahe súdu, pričom sa pripájam k ústnemu prednesu svojho obhajcu," vyhlásil Jozef H.



Senát Mestského súdu Bratislava I uložil minulý rok v októbri Jozefovi H. za vraždu partnerky v bratislavskom byte 23-ročný trest väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil aj ochranné psychiatrické a protialkoholické liečenie ústavnou formou. Rovnako mu uložil ochranný dohľad v trvaní troch rokov a nahradiť poškodenému škodu v sume 2941 eur. Podľa prokurátora súd rozhodol v súlade s návrhom prokuratúry a trest považoval za spravodlivý.



Obžalovaný sa odvolal voči výške trestu odňatia slobody, voči zaradeniu do maximálneho stupňa stráženia a voči ochrannému dohľadu.